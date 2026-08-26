Natan Donadon assume compromisso pela recuperação da BR-435 e defende manutenção permanente da rodovia

O candidato a deputado federal Natan Donadon assumiu o compromisso de trabalhar pela recuperação e manutenção permanente da BR-435, uma das principais rodovias do Cone Sul de Rondônia.

Durante a passagem pela estrada, Natan chamou atenção para as condições de conservação da via e defendeu uma atuação mais próxima do Governo Federal para garantir investimentos na rodovia.

A BR-435 liga a BR-364, em Vilhena, a Pimenteiras do Oeste, passando por municípios como Colorado do Oeste e Cerejeiras. A rodovia tem importância estratégica para a região, tanto para o deslocamento da população quanto para o transporte da produção agropecuária.

Por ela circulam produtores, caminhoneiros e transportadores responsáveis pelo escoamento de grãos, gado e outros produtos da atividade econômica do Cone Sul. A estrada também é utilizada diariamente por moradores que se deslocam entre os municípios e para Vilhena, principal polo regional de comércio, serviços e saúde.

“A BR-435 é a espinha dorsal que liga a BR-364 às cidades do Cone Sul. Ela está nessa situação, precisando de um representante do Cone Sul na esfera federal, no Congresso Nacional, para que não deixe chegar a uma situação como essa, de uma estrada praticamente abandonada”, afirmou Natan.

Ao comentar as condições da rodovia, o candidato relembrou o período em que exerceu mandato na Câmara dos Deputados e afirmou que a BR-435 não apresentava, naquela época, o mesmo nível de deterioração observado atualmente.

Para Natan, a situação da estrada afeta diretamente a economia regional, aumentando as dificuldades para quem depende da rodovia para transportar a produção e para os moradores que utilizam a via diariamente.

COMPROMISSO COM O CONE SUL

Natan afirmou que, caso seja eleito, pretende atuar diretamente junto ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para buscar recursos e acompanhar as medidas necessárias para a recuperação e conservação da BR-435.

“Eu assumo um compromisso com a população do Cone Sul: ser um deputado federal em Brasília, junto ao Ministério dos Transportes e ao DNIT, para conseguirmos recursos e manter a conservação íntegra dessa BR-435”, declarou.

Segundo o candidato, a recuperação da rodovia precisa ser acompanhada de um planejamento permanente de manutenção, evitando que a estrada volte a chegar a condições críticas.

“A nossa produção passa por essa rodovia, assim como a população do Cone Sul. É uma estrada essencial para a nossa região e precisa ser tratada como prioridade”, afirmou Natan.

A BR-435 é considerada uma ligação fundamental entre os municípios do Cone Sul e a BR-364, principal eixo rodoviário de integração da região. Para Natan, garantir condições adequadas de tráfego na rodovia significa contribuir diretamente para a segurança dos usuários, para o transporte da produção e para o desenvolvimento econômico dos municípios atendidos pela estrada.