Pesquisa aponta Dr. Fernando Máximo na liderança da disputa pelo Senado em RO

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25) coloca o Dr. Fernando Máximo na liderança da disputa pelas duas vagas ao Senado por Rondônia. No cenário estimulado, quando os nomes são apresentados aos eleitores, ele aparece com 17% das intenções de voto, seguido por Sílvia Cristina e Bruno Bolsonaro Scheid, com 11% cada, e Mariana Carvalho, com 10%.

Quando a pergunta é direcionada à primeira vaga, Máximo chega a 20%, quatro pontos à frente da segunda colocada. Para a segunda vaga, registra 15%.

Apesar da liderança, o levantamento mostra que a disputa ainda está longe de ser definida. Na pesquisa espontânea, sem apresentação dos nomes, 83% dos entrevistados não citaram nenhum candidato. Entre os eleitores ouvidos, 42% também afirmam que ainda podem mudar de voto até a eleição, marcada para 4 de outubro.

Para o Dr. Fernando Máximo, os números representam um sinal positivo, mas não antecipam o resultado das urnas.

“Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, mas também aumenta a nossa responsabilidade. Ainda temos muito chão pela frente e muita gente para ouvir. Não existe eleição ganha antes do dia da votação. O que vale mesmo é o voto de cada pessoa na urna, e é nisso que vamos continuar focados”.

Confira dos dados da Pesquisa Quaest – Senado em Rondônia

Intenção de voto – combinação das duas vagas

* Dr. Fernando Máximo (PL): 17%

* Sílvia Cristina (PP): 11%

* Bruno Bolsonaro Sheid (PL): 11%

* Mariana Carvalho (Republicanos): 10%

* Acir Gurgacz (PDT): 5%

* Luciana Oliveira (PT): 4%

* Engenheiro Thulio (Missão): 1%

* Luis Fernando (PSD): 1%

* Neidinha (PSB): 1%

* Aires Mota (PV): 0%

* Branco/nulo/não vai votar: 13%

* Indecisos: 26%

Primeira vaga

* Dr. Fernando Máximo: 20%

* Sílvia Cristina: 16%

* Bruno Bolsonaro Sheid: 12%

* Mariana Carvalho: 10%

* Acir Gurgacz: 4%

* Luciana Oliveira: 6%

* Engenheiro Thulio: 1%

* Luis Fernando: 1%

* Neidinha: 1%

* Aires Mota: 0%

* Branco/nulo/não vai votar: 9%

* Indecisos: 20%

Segunda vaga

* Dr. Fernando Máximo: 15%

* Sílvia Cristina: 6%

* Bruno Bolsonaro Sheid: 10%

* Mariana Carvalho: 9%

* Acir Gurgacz: 5%

* Luciana Oliveira: 2%

* Engenheiro Thulio: 2%

* Luis Fernando: 2%

* Neidinha: 1%

* Aires Mota: 0%

* Branco/nulo/não vai votar: 16%

* Indecisos: 32%

A pesquisa Quaest, foi encomendada pela Rede Amazônica e ouviu 804 pessoas com 16 anos ou mais, entre 21 e 24 de agosto de 2026. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi registrado no TSE sob os números RO-05711/2026 e BR-00490/2026.