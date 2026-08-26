Vilhena abre processo seletivo com 30 vagas para agentes de saúde e endemias com salário de R$ 3,2 mil

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), publicou o Edital nº 02/2026 do Processo Seletivo Público para contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE).

Ao todo, são ofertadas 30 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.

Das vagas disponíveis, 20 são destinadas ao cargo de Agente Comunitário de Saúde e 10 ao de Agente de Combate às Endemias.

A remuneração para ambos os cargos é de R$ 3.242,00; além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e adicional de insalubridade e, no caso dos ACS, gratificação especial para ACS/PACS, conforme os requisitos legais. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site http://www.ibgpconcursos.com.br . do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) , das 9h do dia 31 de agosto até as 16h do dia 29 de setembro de 2026, no horário de Rondônia. A taxa de inscrição é de R$ 90.

Para participar, é necessário ter Ensino Médio completo e atender aos demais requisitos previstos no edital. Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, o candidato também deverá residir na área em que pretende atuar, conforme as delimitações estabelecidas no edital.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 1° de novembro de 2026. Os locais e horários da prova serão divulgados posteriormente pela banca organizadora.

O processo seletivo terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Os candidatos aprovados serão contratados por prazo indeterminado, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Os interessados devem consultar o edital completo para conferir todos os requisitos, regras, conteúdos da prova e demais informações do processo seletivo. O documento está disponível no Diário Oficial de Vilhena (DOV), na edição nº 4.543, publicada em 24 de agosto de 2026, e também pode ser acessado diretamente por este link: https://vilhena.xyz/diario-oficial/diarios_publicado/Abrir_Seguro/2026/08-agosto/DOV%20N%204543%20-%2024.08.2026.pdf