Vilhenenses levam o forró brasileiro aos palcos dos Estados Unidos e transformam história de amor em música

Uma história que começou em Rondônia, ganhou força por meio do amor e da parceria e atravessou fronteiras para se transformar em música. Essa é a trajetória de Anna Cavalcante, natural de Vilhena, e Lucas Douradoh, cantor goiano natural de Montes Claros.

Atualmente vivendo nos Estados Unidos, o casal está à frente da banda Os Traiados do Forró, projeto que vem conquistando espaço entre o público brasileiro em Massachusetts.

Antes de dividirem os palcos, Anna e Lucas já compartilhavam a vida. O relacionamento, com o tempo, também se tornou uma parceria artística. O incentivo de Lucas ajudou Anna a descobrir e desenvolver seu talento para a música, dando início a uma trajetória que hoje faz parte da rotina profissional dos dois.

Incentivo que se transformou em música

Lucas já possuía experiência como cantor em Goiás, onde desenvolveu sua trajetória artística ao longo dos anos. Anna, por sua vez, ainda não havia transformado a música em um projeto profissional.

Foi Lucas quem passou a incentivá-la a cantar. Aos poucos, Anna começou a acompanhá-lo nas apresentações, desenvolvendo a voz, adquirindo experiência e ganhando confiança para se apresentar diante do público.

O que inicialmente surgiu dentro da relação como incentivo e parceria acabou dando origem a um projeto musical próprio. A experiência de Lucas, aliada à dedicação de Anna, contribuiu para a formação de Os Traiados do Forró.

Um novo começo nos Estados Unidos

A mudança para os Estados Unidos representou um novo capítulo na vida do casal. Além dos desafios naturais de construir uma vida em outro país, foi necessário estabelecer novos contatos e encontrar espaço em um mercado diferente.

Em Massachusetts, onde existe uma expressiva comunidade brasileira, Anna e Lucas encontraram também uma oportunidade de aproximar a música brasileira daqueles que vivem longe do país.

Com repertório voltado ao forró e a outros estilos da música brasileira, Os Traiados do Forró passaram a participar de eventos e apresentações, levando ao público uma sonoridade que remete às raízes culturais brasileiras.

Amor e parceria também nos palcos

A parceria entre Anna e Lucas ultrapassa a relação profissional. Os dois compartilham os desafios do cotidiano, os projetos e a construção de uma nova trajetória longe do Brasil.

No palco, essa sintonia também se manifesta. Lucas leva para o projeto a experiência acumulada ao longo de sua carreira musical, enquanto Anna vem desenvolvendo sua própria identidade artística e conquistando espaço como vocalista.

A trajetória do casal é marcada pela construção conjunta de sonhos e pela disposição de enfrentar mudanças e recomeços lado a lado.

“Casal que batalha junto, cresce junto” é uma frase que resume a maneira como Anna e Lucas encaram essa nova fase da vida e da carreira.

As raízes brasileiras permanecem

Mesmo vivendo nos Estados Unidos, Anna mantém a ligação com Vilhena e com Rondônia. A música se tornou não apenas uma atividade profissional, mas também uma maneira de preservar suas raízes e compartilhar parte da cultura brasileira com quem vive no exterior.

Lucas, por sua vez, leva para essa nova etapa a experiência construída durante sua trajetória musical em Goiás.

O forró como elo entre Brasil e Estados Unidos

Mais do que entretenimento, o trabalho de Os Traiados do Forró representa uma forma de conexão entre brasileiros que vivem nos Estados Unidos e a cultura de seu país de origem.

O forró, tradicionalmente associado à celebração, à dança e à reunião de pessoas, encontra nas comunidades brasileiras no exterior um público que busca preservar costumes e manter viva a ligação com o Brasil.

É nesse cenário que Anna e Lucas vêm construindo seu espaço, levando música brasileira para diferentes públicos e mostrando que as raízes culturais podem atravessar fronteiras.

De Vilhena a Massachusetts, Anna Cavalcante constrói uma trajetória que une origem, amor e música. Ao lado de Lucas Douradoh, o incentivo se transformou em parceria, a parceria deu origem a uma banda e os sonhos ganharam novos palcos, agora em território norte-americano.