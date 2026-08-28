Candidato a deputado estadual, Alan Souza quer ampliar presença do PT no Cone Sul e defende propostas para áreas públicas em RO

O candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Alan Souza, esteve na redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 28 de agosto, onde concedeu entrevista e apresentou parte de suas propostas para a disputa eleitoral.

Morador de Vilhena desde a infância, Alan afirmou que decidiu disputar uma vaga na Assembleia Legislativa com o objetivo de ampliar a representação política do Cone Sul e contribuir para a formação de novas lideranças dentro do partido.

Segundo ele, o PT não lança um candidato próprio à Assembleia Legislativa pela região há 12 anos. “Eu venho de uma geração de esquerda que não viu o PT em atividade em Rondônia. A gente está há 12 anos sem nenhum candidato do PT no Cone Sul. Então, sou o primeiro candidato do PT no Cone Sul para deputado estadual nesse período”, afirmou.

Mais do que a disputa eleitoral, Alan disse que pretende utilizar a campanha para aproximar o partido de trabalhadores e jovens e incentivar o surgimento de novas lideranças. “Minha intenção é conseguir criar novas lideranças, trazer gente jovem e colocar ideias que falem, de fato, com a vida do trabalhador”, declarou.

Entre as bandeiras que pretende defender, o candidato citou problemas enfrentados pela população no dia a dia, como dificuldades para emissão de documentos e questões relacionadas à segurança pública.

Filho de policial, Alan -que foi candidato a prefeito de Vilhena nas eleições de 2024 – afirmou que acompanha de perto as dificuldades enfrentadas pelo setor e disse que pretende defender melhorias na estrutura da segurança em Rondônia. “Eu sei quantas pessoas sofrem com a falta de segurança no nosso Estado. Quero ser essa ponte das ideias cotidianas, daquilo que realmente atrapalha o dia a dia das pessoas”, disse.

LANÇAMENTO DA CANDIDATURA

Durante a entrevista ao Extra de Rondônia, Alan informou que sua candidatura será oficialmente lançada neste domingo, 30. A programação deverá contar com a presença do candidato ao Governo de Rondônia, Expedito Netto, que também cumprirá agenda em Vilhena e no Cone Sul.

Segundo Alan, a visita deverá incluir reuniões com lideranças e a apresentação das propostas defendidas pelo grupo político. “Ele vai estar aqui em Vilhena e depois a gente vai descer para a região do Cone Sul. Agora será uma agenda mais oficial, reunindo com as lideranças que a gente tem e levando as nossas ideias do que queremos fazer”, explicou.

O candidato afirmou ainda que a campanha pretende abrir espaço para apresentar diretamente à população as posições defendidas pelo Partido dos Trabalhadores. “A gente quer abrir esse espaço para que as pessoas nos conheçam e tenham ideia do que, de fato, defendemos em Rondônia. A gente defende o trabalhador e que as pessoas tenham dignidade”, afirmou.

PT MIRA CRESCIMENTO EM RONDÔNIA

Alan Souza avaliou que o partido está mais estruturado em Rondônia do que em eleições anteriores. Segundo ele, atualmente existem 44 diretórios partidários em funcionamento no Estado.

O candidato citou ainda o mandato da deputada estadual Cláudia de Jesus e sua atuação em temas relacionados à agricultura e ao setor produtivo, incluindo a presidência da CPI do Leite.

Para Alan, o partido busca ampliar sua presença tanto entre trabalhadores rurais quanto urbanos. “O PT sempre teve uma relação forte com o campo. Hoje, a gente quer também ampliar essa conexão com o trabalhador da cidade e com os problemas reais do cotidiano”, afirmou.

O candidato demonstrou confiança no desempenho do partido nas eleições e disse acreditar na possibilidade de eleger representantes para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados, além de apoiar as candidaturas de Expedito Netto ao Governo de Rondônia e de Luciana Oliveira ao Senado.

PROPOSTA PARA O ENSINO MÉDIO

Uma das principais propostas apresentadas por Alan durante a entrevista envolve a criação de um programa voltado ao empreendedorismo, à economia criativa e à economia digital nas escolas de ensino médio.

A ideia, segundo ele, é ampliar a formação dos estudantes em áreas que já possuem demanda no mercado de trabalho, como marketing digital, produção audiovisual, fotografia, videomaker e produção cultural. “Hoje, o jovem está no ensino médio e já existe mercado para essas atividades, mas muitas vezes falta formação e profissionalismo. A ideia é oferecer ferramentas para que esse aluno possa escolher seu próprio caminho”, explicou.

Alan defende que parte dos itinerários formativos e disciplinas eletivas do ensino médio seja direcionada a áreas relacionadas à economia criativa e digital.

Segundo ele, Rondônia vem ampliando sua produção audiovisual e cultural, criando oportunidades para profissionais especializados. “Existem produções sendo realizadas no Estado e é preciso formar pessoas para trabalhar nesse mercado. Precisamos preparar o aluno pensando também nas profissões de hoje”, afirmou.

O candidato ressaltou que a proposta não pretende substituir o incentivo ao acesso à universidade, mas oferecer alternativas de formação profissional aos estudantes. “A gente quer que o aluno tenha ferramentas para decidir o caminho que quer seguir”, disse.

INVESTIMENTOS E INFRAESTRUTURA

Ao comentar o cenário político estadual, Alan também defendeu uma maior aproximação institucional entre Rondônia e o Governo Federal.

Segundo ele, investimentos em infraestrutura, educação, saúde e logística são fundamentais para melhorar a renda da população e criar condições para a instalação de empresas e indústrias no Estado.

O candidato atribuiu ao Governo Federal investimentos realizados em Rondônia e citou programas e obras desenvolvidos por meio de recursos federais.

Na avaliação de Alan, a eleição de representantes alinhados institucionalmente à busca de recursos e projetos poderia ampliar os investimentos no Estado. “Rondônia precisa melhorar o escoamento da produção, atrair investimentos, gerar empregos e fortalecer a educação. É isso que pode melhorar a renda do trabalhador”, afirmou.

REPRESENTAÇÃO DO CONE SUL

Natural de Porto Velho, Alan disse que chegou a Vilhena aos 3 anos de idade e construiu sua vida no município. Apesar de disputar uma vaga representando politicamente o Cone Sul, afirmou que pretende defender projetos com alcance estadual. “Eu quero ser representante do Cone Sul, mas com projetos que alcancem todos. Entendo que o deputado precisa investir em sua região, mas não pode viver apenas de emendas”, declarou.

Segundo o candidato, sua intenção é defender projetos que possam gerar resultados permanentes e reduzir a dependência das comunidades em relação à atuação individual de parlamentares. “Mais do que levar um trator para uma associação, quero criar condições para que as pessoas consigam produzir. Quero projetos de lei que façam com que elas não dependam de mim no futuro”, afirmou.

Ao final da entrevista, Alan Souza pediu que os eleitores conheçam sua trajetória e suas propostas. “Quero que a população conheça o Alan, alguém que nasceu em Rondônia, veio para Vilhena ainda criança, teve oportunidades de morar em outros lugares, mas sempre decidiu ficar aqui. Quero ser um representante que conheça os problemas do Estado e trabalhe para ajudar a construir soluções”, concluiu.