CORUMBIARA: funcionário de comitê político é ameaçado durante discussão por adesivo e caso pode parar na polícia

Um funcionário contratado para trabalhar em um comitê político teria sido ameaçado e humilhado durante uma discussão ocorrida na quarta-feira (26), no município de Corumbiara, na região sul de Rondônia.

Segundo informações repassadas ao Extra de Rondônia, o episódio envolveu o irmão de um ex-vereador desse município.

Conforme relatos, o homem teria invadido o local e iniciado uma discussão com o funcionário por causa de um adesivo colocado em um veículo. Durante o desentendimento, teria feito ameaças e, segundo o relato, mencionado a possibilidade de buscar uma arma de fogo.

O funcionário não teria reagido às provocações e, diante do temor provocado pela situação, deixou de comparecer ao trabalho no dia seguinte, mesmo estando contratado e precisando exercer suas atividades.

Ainda, segundo informações, o trabalhador pretende procurar a Polícia Civil para registrar a ocorrência e deverá avaliar, com orientação jurídica, a adoção de medidas para garantir sua segurança e buscar reparação pelos prejuízos que afirma ter sofrido, incluindo a humilhação e eventuais perdas salariais decorrentes do episódio.

Até o momento, não houve manifestação oficial e pública dos envolveidos no caso.