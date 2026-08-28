Em entrevista ao EXTRA, presidente do Avante em RO anuncia coordenação da campanha de Augusto Cury e projeta crescimento

O presidente estadual do Avante em Rondônia, Jair Montes, concedeu entrevista ao Extra de Rondônia e afirmou que a direção nacional do partido definiu que os presidentes estaduais da legenda atuarão como coordenadores-gerais da campanha de Augusto Cury à Presidência da República em seus respectivos estados.

Segundo Jair, o partido já recebeu as orientações da direção nacional e prepara o material gráfico da campanha.

A expectativa é que, a partir da próxima semana, os materiais estejam disponíveis para apoiadores que desejarem, de forma espontânea, adesivar carros e motos, utilizar material em suas residências e divulgar a candidatura nas redes sociais.

Jair avalia que Augusto Cury vem ampliando sua presença nas redes sociais e conseguindo alcançar eleitores fora da tradicional polarização entre direita e esquerda. “O Cury furou a bolha. Hoje é o nome mais comentado no Google, no YouTube, no TikTok, no Instagram e no Facebook. Do jeito que está crescendo, pode acontecer um fenômeno de Augusto Cury chegar ao segundo turno e se tornar presidente da República”, afirmou.

O dirigente também disse que pretende trabalhar para trazer Cury a Rondônia durante a campanha. Ele reconheceu, porém, que a agenda nacional do candidato torna a presença física em todos os estados mais difícil. Como alternativa, espera contar com vídeos direcionados ao eleitorado rondoniense.

Entre as pautas que o Avante pretende apresentar ao candidato estão questões relacionadas ao pedágio nas rodovias de Rondônia, infraestrutura, estradas, meio ambiente e desenvolvimento econômico.

Sobre o pedágio, Jair defendeu uma redução significativa dos valores cobrados. “Nós precisamos reduzir drasticamente o valor desse pedágio”, declarou.

Para o presidente estadual do Avante, o cenário político brasileiro abre espaço para uma candidatura que procure superar a divisão entre os campos políticos. “Eu creio que está no momento de o Brasil sair dessa polarização entre direita e esquerda e verdadeiramente construir um presidente de todos”, afirmou ao Extra de Rondônia.

CAMPANHA EM RONDÔNIA

Jair Montes esclareceu ainda que não é candidato a nenhum cargo eletivo. Segundo ele, sua atuação nesta eleição está voltada à coordenação das campanhas do Avante no Estado.

O dirigente citou a candidatura de Breno Mendes, conhecido como Fiscal do Povo, à Assembleia Legislativa, e também a candidatura de seu filho, Jair Montes, a deputado federal.

De acordo com Jair, o crescimento da candidatura de Augusto Cury também tem contribuído para ampliar a visibilidade das candidaturas do Avante em Rondônia.

A expectativa do partido é intensificar as ações de campanha nos próximos dias, com a distribuição de material e a divulgação das propostas dos candidatos.