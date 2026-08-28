Família busca ajuda para tratamento de criança diagnosticada com AME em Vilhena

A família de Liz Vitória Oliveira Silva, criança diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME), busca ajuda da comunidade de Vilhena para enfrentar os custos do tratamento e da batalha judicial para garantir o atendimento necessário.

Keliana Francisco de Oliveira, mãe da criança, concedeu entrevista ao Extra de Rondônia e relatou a situação enfrentada pela família.

Segundo ela, a doença é grave e o tratamento necessário tem custo estimado em cerca de R$ 7 milhões, valor considerado inacessível para a família.

De acordo com Keliana, a família já acionou a Justiça na tentativa de garantir o acesso ao tratamento. O processo, porém, também gera despesas, e por isso amigos e familiares estão mobilizando a comunidade para arrecadar recursos.

Além das doações em dinheiro, está sendo planejado um evento beneficente, que poderá contar com um torneio e um almoço. A data e o local ainda serão definidos pelos organizadores.

A campanha também busca doações de alimentos, produtos e outros itens que possam ser utilizados na realização do evento. A proposta é reunir a comunidade e arrecadar recursos para auxiliar nas despesas relacionadas ao tratamento de Liz.

Quem quiser contribuir financeiramente pode fazer uma doação por meio da chave Pix disponibilizada pela família (PIX 027.843.482-70). Para informações sobre a campanha, doações ou apoio ao evento, o contato de Keliana Oliveira é: (69) 9904-9148.