Família promove campanha para custear tratamento de homem que sofreu AVC em Vilhena

Aos 62 anos, Felipe José Forte de Faria perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo após um AVC e familiares pedem ajuda para custear cirurgia, exames e fisioterapia

Uma família iniciou uma campanha de solidariedade para ajudar Felipe José Forte de Faria, de 62 anos, que enfrenta uma série de problemas de saúde após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em maio deste ano.

Segundo relato divulgado por um familiar, o AVC comprometeu os movimentos e a sensibilidade de todo o lado esquerdo do corpo, fazendo com que Felipe passasse a depender de cuidados constantes.

Atualmente, quem acompanha grande parte de sua rotina é a esposa, de 74 anos, que também enfrenta problemas de saúde. Familiares se revezam nos cuidados e buscam alternativas para garantir o tratamento necessário.

Além das sequelas provocadas pelo AVC, Felipe enfrenta outras complicações. Conforme a campanha, foram identificados problemas relacionados à bexiga e à próstata, além da necessidade de investigação e tratamento vascular.

O homem também utiliza fraldas e, devido à dificuldade de locomoção e ao uso da cadeira de rodas, surgiram feridas nas pernas, aumentando a preocupação da família.

De acordo com os familiares, a família busca arrecadar recursos para custear procedimentos médicos, entre eles uma cirurgia a laser indicada para tratar o problema urológico, além de outros procedimentos, exames e sessões de fisioterapia.

A família afirma que aguarda atendimento para parte dos procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas decidiu criar a campanha diante das dificuldades e da necessidade de continuidade do tratamento.

A vaquinha também tem como objetivo ajudar no custeio da fisioterapia, considerada importante para o processo de reabilitação após o AVC.

Familiares pedem que as pessoas que não puderem contribuir financeiramente ajudem compartilhando a campanha, para ampliar o alcance do pedido.

Qualquer contribuição, segundo a família, pode ajudar a custear o tratamento e proporcionar melhores condições de cuidado a Felipe José Forte de Faria.

A campanha pode ser acessada pelo link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/corrente-pela-vida-do-vo-felipe-cirurgias-urgentes-de-prostata-a-laser-hernia-na-bexiga-e-angioplastia?utm_campaign=pagina-divulgacao&utm_medium=share&utm_source=site-vakinha