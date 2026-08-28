Hospital de Reabilitação na capital, é a nossa maior obra, afirma Sílvia Cristina

“A nossa maior obra, como deputada federal, está na capital. Com o nosso mandato, investimos R$ 60 milhões para a construção, compra de equipamentos e a manutenção do Hospital de Reabilitação. Já são mais de 100 mil pessoas atendidas e mais de 400 mil procedimentos realizados. É trabalho e resultado de verdade”, afirmou.

O Hospital de Reabilitação oferece serviços especializados, como cadeiras de rodas adaptadas, aparelhos auditivos, terapias para autistas nível de suporte III, conta com oficina própria de órteses e próteses, e muito mais.

“Parecem apenas números, mas são vidas transformadas. Temos os melhores e mais modernos equipamentos. Eu não faço nada meia-boca. Ou faço com excelência, ou não faço!”.