Motorista atinge motociclista em cruzamento no bairro Jardim Eldorado em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo uma picape e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na quinta-feira, 27 de agosto, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a condutora de uma Fiat Strada transitava pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no sentido Jardim Eldorado/Jardim América, quando não obedeceu à sinalização de parada obrigatória ao chegar ao cruzamento e avançou sobre a via preferencial.

Nesse momento, o veículo atingiu uma motocicleta Honda XRE 300 que seguia pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes no sentido Jardim Eldorado/Bela Vista.

Com o impacto da colisão, o motociclista sofreu lesões corporais, relatando fortes dores no tornozelo direito, no cotovelo esquerdo e na região lumbar.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar compareceu ao local, prestou os atendimentos iniciais à vítima e a encaminhou ao pronto-socorro do Hospital Regional para avaliação médica detalhada.

A Perícia Técnica realizou os levantamentos de praxe no local da colisão para determinar as circunstâncias exatas do acidente.

A Polícia Militar constatou que ambos os motoristas estavam devidamente habilitados e não apresentavam qualquer sinal de embriaguez.

A picape foi liberada para a condutora, enquanto a motocicleta foi entregue a um responsável autorizado no local.