Mundial de Clubes de 2029 começa a ganhar forma: sedes, classificados e o futuro do torneio

A Copa do Mundo de Clubes de 2029 ainda parece distante, mas o caminho rumo ao torneio já começou. A edição anterior, realizada em 2025 nos Estados Unidos e vencida pelo Chelsea, inaugurou o formato ampliado com 32 equipes, 63 partidas e oito grupos de quatro clubes, transformando a competição em um projeto muito maior do que o antigo Mundial anual.

O que está em jogo agora não é apenas saber quem estará em campo em 2029. A disputa envolve sedes interessadas, direitos de transmissão, calendário internacional, premiação, planejamento de elenco e a tentativa da Fifa de consolidar um torneio global de clubes com peso comercial comparável aos grandes eventos de seleções.

Essa ampliação também mexe com o mercado de consumo esportivo. Em grandes eventos, conteúdos sobre clubes, palpites, odds e os bônus de apostas acompanham o Mundial, especialmente porque a audiência se concentra em jogos de alto interesse internacional.

Como o Mundial de Clubes se transformou em um torneio global?

Durante anos, o Mundial de Clubes foi curto, concentrado em poucos jogos e dependente do duelo final entre europeu e sul-americano. O novo modelo mudou essa lógica. Ao reunir representantes de todas as confederações, a Fifa criou uma competição com mais narrativas, mais mercados envolvidos e maior apelo para patrocinadores e broadcasters.

A própria Fifa trata o torneio como uma peça estratégica. Em 2024, a entidade abriu concorrência pelos direitos de mídia das edições de 2025 e 2029 na Europa e na África Subsaariana, destacando que o modelo busca apresentar confrontos inéditos e clubes de diferentes continentes ao público global.

Quem pode sediar o Mundial de Clubes de 2029?

A sede ainda não foi definida oficialmente. Mesmo assim, o interesse já é forte. Catar, Brasil, Espanha e Marrocos apareceram entre os países citados como possíveis candidatos. No caso qatari, a discussão passa pelo uso da infraestrutura deixada pela Copa do Mundo de 2022 e pela possibilidade de realização no inverno, por causa do calor extremo no verão.

Brasil, Espanha e Marrocos oferecem atrativos diferentes. O Brasil tem tradição de público, clubes populares e estádios usados em grandes competições recentes. Espanha e Marrocos se conectam ao ciclo da Copa do Mundo de 2030, que será organizada por Espanha, Portugal e Marrocos, com partidas comemorativas na América do Sul.

Como funciona a classificação para o torneio?

A classificação para 2029 já começou a ser definida nas competições continentais. O critério central segue a lógica esportiva de longo prazo: campeões continentais garantem vaga, enquanto rankings das confederações ajudam a completar o quadro.

Sete clubes já estão classificados: Al-Ahli, Cruz Azul, Flamengo, Mamelodi Sundowns, Paris Saint-Germain, Pyramids e Toluca. O Flamengo entrou como campeão da Libertadores de 2025, enquanto o PSG garantiu presença pelo título da Champions League de 2024/25.

Esse sistema aumenta o peso de torneios como Champions League, Libertadores, Concacaf Champions Cup, Champions da AFC, Champions da CAF e competição da Oceania. Uma campanha continental já não vale apenas taça, premiação e prestígio regional.

O que representa disputar o Mundial para os clubes?

Para os clubes, o Mundial ampliado virou objetivo estratégico. A participação pode render premiação elevada, acordos comerciais, crescimento internacional de marca e exposição a mercados fora do território habitual.

A edição de 2025 mostrou esse potencial. A Fifa destinou US$ 1 bilhão em premiação ao torneio, com valores relevantes para os clubes que avançaram de fase. Mesmo antes de erguer a taça, equipes já acumulavam receitas capazes de influenciar o planejamento esportivo e financeiro.

O impacto também se estende à formação de atletas. Muitos torneios de base em Rondônia passaram a atrair olheiros de grandes clubes do futebol brasileiro, principalmente no Campeonato Rondoniense Sub-11 e Sub-13 em Vilhena.

Qual será o futuro do Mundial de Clubes?

O crescimento do torneio também traz dilemas. O calendário internacional está apertado, jogadores acumulam viagens e sindicatos questionam a carga física. Ligas nacionais e confederações continentais precisam encaixar seus próprios interesses em um sistema cada vez mais disputado.

Há ainda debate sobre expansão. O formato atual prevê 32 clubes, mas já surgiram discussões sobre eventual aumento para 48 participantes. Por enquanto, a segunda edição segue prevista para repetir o modelo original, com clubes de todas as confederações e uma vaga para o país-sede.

A Fifa terá de equilibrar a ambição comercial com a qualidade técnica. Um Mundial forte precisa de grandes clubes, estádios cheios, bons contratos de TV e jogos competitivos. Mas também precisa respeitar atletas, campeonatos nacionais e a lógica esportiva das classificações.