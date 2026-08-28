Semáforos instalados na BR-364 entram em operação na próxima quarta-feira em Vilhena

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtran), informa à população que realiza os últimos ajustes nos conjuntos semafóricos instalados na BR-364, nos trechos localizados na área urbana de Vilhena.

De acordo com comunicado da prefeitura, a previsão é de que os equipamentos estejam em pleno e efetivo funcionamento a partir da próxima quarta-feira, 2 de setembro.

A instalação dos semáforos integra as ações voltadas à melhoria da segurança viária, contribuindo para a organização do fluxo de veículos e pedestres, a redução de acidentes e a preservação da vida.

“Durante este período de adaptação, a Semtran orienta que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e mantenham a velocidade dentro do permitido pela via. A colaboração de todos é essencial para garantir a segurança e a fluidez do trânsito, especialmente nos horários de maior movimento”, explica o comunicado.