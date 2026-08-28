VÍDEOS: caminhonete da prefeitura derruba muro de posto de saúde e atinge casa em Cabixi

Uma caminhonete pertencente à Prefeitura se envolveu em um acidente na manhã desta sexta-feira, 28, causando danos ao muro de uma unidade de saúde e a uma residência localizada do outro lado da avenida, em Cabixi.
Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o veículo era utilizado no posto de saúde e estava sendo manobrado quando, por circunstâncias ainda não esclarecidas, acabou se movimentando e atingindo o muro da unidade.
Com o impacto, a caminhonete derrubou o muro do posto de saúde, atravessou a avenida e atingiu também o muro de uma residência situada em frente.
O veículo ainda derrubou uma pequena mureta da área da casa e bateu contra a parede de um quarto.
No momento do acidente, uma mulher estava dormindo no cômodo atingido. A parede sofreu danos, mas, apesar do susto, não há informação de que ela tenha ficado ferida.
Ainda não foram esclarecidas as circunstâncias em que o veículo começou a se movimentar. Segundo relatos, o motorista teria dado partida na caminhonete e, por motivos que deverão ser apurados, o veículo arrancou e acabou provocando a sequência de danos. (Assista aos vídeos abaixo).