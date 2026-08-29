Rosangela Donadon reúne lideranças, apoiadores e mostra força política em agenda com Adailton Fúria em Vilhena

Lideranças, apoiadores e amigos participaram de uma importante agenda política realizada na nesta desta sexta-feira, 28, que demonstrou a força política da deputada estadual Rosangela Donadon (PRD), candidata a reeleição, em Vilhena.

À tarde, aconteceu uma carreata pelas ruas e avenidas da cidade e, à noite, uma importante reunião que contou com a presença do candidato ao governo de Rondônia, Adailton Fúria (PSD), que fez um relato de suas propostas e projeto rumo ao governo estadual. Ele também fez um relato de sua gestão no município de Cacoal, que transformou a “Capital do Café” referência em Saúde e outras áreas públicas na região norte do país.

Durante a reunião, Rosangela Donadon fez questão de descrever os inúmeros recursos que alocou para Vilhena e os municípios do Cone Sul, através do seu mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia.

“Foi uma noite de muita confiança, união e adesão ao nosso projeto. Ao lado do candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Fúria, tivemos a alegria de reunir lideranças, amigos e tantas pessoas que acreditam no trabalho e no futuro de Rondônia. Levo comigo a responsabilidade de continuar trabalhando pelos municípios do nosso Estado e, especialmente, pelo nosso Cone Sul, região pela qual sempre lutei, busquei recursos e trabalhei para levar resultados à população. Seguimos firmes, com a confiança de quem conhece o nosso trabalho e acredita que podemos fazer ainda mais por nossa gente!”, disse Rosangela ao comentar os atos políticos.

Durante o evento, as lideranças políticas também hipotecaram apoio ao médico Dr Lucas Donadon, candidato a deputado federal.

A programação dos candidatos segue com novas visitas, reuniões e encontros com lideranças e apoiadores em diferentes regiões do Estado, dando continuidade à mobilização neste início de campanha.