Adolescente é flagrado empinando moto, foge da polícia e colide contra viatura no bairro Cristo Rei em Vilhena

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar no sábado, 29 de agosto, após protagonizar uma fuga em alta velocidade e colidir contra uma viatura policial no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe realizava patrulhamento de rotina quando flagrou o menor pilotando uma Honda Bros em velocidade incompatível com a via e equilibrando-se em apenas uma das rodas nas proximidades de uma instituição de ensino.

Os policiais acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura ordenando a parada, mas o jovem desobedeceu e iniciou fuga.

Durante a perseguição, o motociclista avançou diversos cruzamentos preferenciais em alta velocidade, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas.

Para conter o condutor, outras equipes foram acionadas para realizar um cerco na região. No cruzamento da Rua 1509 com a Rua 1508, ao se deparar com o bloqueio policial, o jovem acionou os freios bruscamente. A motocicleta derrapou por cerca de 20 metros e colidiu de frente com a viatura.

Em razão do impacto, o adolescente sofreu apenas uma leve escoriação no joelho esquerdo. Ele não apresentava sinais de embriaguez.

A mãe do menor foi informada do ocorrido por telefone, mas alegou impossibilidade de comparecer por estar em horário de trabalho.

Diante disso, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar os procedimentos na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A motocicleta, registrada no município de Cerejeiras, foi apreendida e guinchada ao pátio do Ciretran pelas diversas infrações de trânsito cometidas.