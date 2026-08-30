Colisão entre picape e motoneta deixa mulher com suspeita de fratura em Cerejeiras

Um acidente de trânsito envolvendo uma picape Fiat Strada e uma motoneta Honda Biz deixou uma mulher ferida na noite de sábado, 29 de agosto, no cruzamento da Rua Canadá com a Rua Maceió, em Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a condutora da motoneta transitava pela Rua Maceió e, ao adentrar o cruzamento para atravessar a Rua Canadá, percebeu a aproximação da picape.

Ambos os motoristas relataram ter tentado realizar manobras evasivas para evitar o choque, mas não conseguiram impedir a colisão frontal do automóvel contra a lateral da motoneta.

Com o impacto, a picape parou com a parte dianteira parcialmente sobre o veículo de duas rodas, causando danos materiais em ambos.

A condutora da motoneta foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital municipal.

Na unidade de saúde, constatou-se que ela sofreu diversas escoriações pelo corpo, lesões na perna direita e no braço esquerdo, um corte no maxilar e suspeita de fratura no fêmur esquerdo, permanecendo sob cuidados médicos.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Perícia Técnica. Após a conclusão dos procedimentos periciais no local do acidente, os veículos foram liberados para os responsáveis.