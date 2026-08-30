Golpe da falsa Dívida Ativa chega a contribuintes pelo WhatsApp em Vilhena; prefeito alerta

Um golpe envolvendo falsas cobranças de Dívida Ativa está sendo aplicado pelo WhatsApp contra empresas e contribuintes de Vilhena.

As mensagens utilizam o nome e a identidade visual da Prefeitura Municipal para dar aparência de legitimidade à cobrança.

Na comunicação, o destinatário é informado sobre supostos “débitos pendentes em Dívida Ativa” e recebe ameaças de protesto em cartório, execução fiscal e até bloqueio judicial de contas caso não faça a regularização.

A mensagem apresenta ainda as opções “Emitir boleto” e “Falar com atendente”, numa tentativa de conduzir a vítima para o pagamento ou para um atendimento controlado pelos golpistas.

Os criminosos também utilizam dados verdadeiros das empresas, como razão social e CNPJ, o que pode aumentar a aparência de autenticidade da abordagem.

PREFEITO FOI COMUNICADO

O Extra de Rondônia levou o caso ao conhecimento do prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro.

Ele afirmou que será registrada uma ocorrência junto à Polícia Civil para que o caso seja investigado e sejam identificados os responsáveis pelo golpe.

Flori recomendou aos contribuintes para não realizar qualquer pagamento com base apenas na mensagem recebida pelo WhatsApp.