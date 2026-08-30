Grave acidente entre carro e moto deixa mulher morta e jovem em estado gravíssimo em Vilhena

Um grave acidente envolvendo um Toyota Corolla e uma motocicleta Honda CG deixou uma mulher morta e outras duas pessoas feridas na noite deste sábado, 29 de agosto, na BR-174, próximo ao Instituto Federal de Rondônia (IFRO), em Vilhena.

A vítima fatal foi identificada como Queiliezer Oliveira Pereira, de 26 anos. Ela estava como passageira do Toyota Corolla, conduzido pelo marido, que não sofreu ferimentos.

Conforme as informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o Corolla seguia pela BR-174 quando ocorreu a colisão com uma motocicleta Honda CG, ocupada por um casal.

Com a violência do impacto, o motorista do Corolla perdeu o controle da direção e o veículo capotou várias vezes. Durante o capotamento, Queiliezer foi lançada para fora do automóvel e sofreu ferimentos gravíssimos.

Equipes de socorro foram acionadas, porém a jovem não resistiu e morreu ainda no local.

Queiliezer trabalhava como gerente de uma loja de bijuterias localizada no centro de Vilhena. A morte causou grande comoção entre familiares, amigos e pessoas que conviviam com a jovem.

OCUPANTE DA MOTO EM ESTADO GRAVE

O casal que estava na motocicleta também ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Regional de Vilhena.

A jovem identificada como Ana Fernanda sofreu ferimentos graves e, conforme as informações disponíveis, seu estado de saúde é considerado gravíssimo. Já o condutor da motocicleta sofreu ferimentos inicialmente considerados menos graves.

As circunstâncias e a dinâmica exata da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. O corpo de Queiliezer Oliveira Pereira será velado na Capela Mortuária de Vilhena.