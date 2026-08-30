Ladrão arromba compartimento externo e furta botijão de gás em comércio de Cerejeiras

Um furto a um estabelecimento comercial mobilizou a Polícia Militar na cidade de Cerejeiras.

O crime ocorreu após o arrombamento de uma estrutura de proteção na área externa da empresa.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os funcionários notaram o crime no momento em que foram preparar o café do expediente e perceberam a ausência do fornecimento de gás.

Ao checar o compartimento onde o botijão fica armazenado, na lateral da loja, constataram que o local havia sido violado.

O compartimento foi arrombado com o uso de uma ferramenta para quebrar o cadeado de segurança, permitindo a subtração de um botijão de 13 kg de cor azul.

O sistema de monitoramento interno da empresa registrou toda a ação criminosa. As imagens mostram um homem trajando camiseta azul, shorts e boné arrombando a estrutura e fugindo em seguida levando o objeto.

A Polícia Militar recolheu o material gravado pelas câmeras para auxiliar na identificação do suspeito.

Foram realizadas buscas pela região, mas até o momento nem o autor nem o botijão furtado foram localizados. O caso segue para apuração da Polícia Civil.