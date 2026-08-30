Motorista na contramão, colide com caminhão e é presa com marido por prestar informações falsas à polícia em Vilhena

Um acidente de trânsito registrado na Rua Antônio Pereira Bastos, no bairro Nova Esperança, em Vilhena, resultou na prisão de um casal após a motorista invadir a contramão, colidir com um caminhão e fugir do local sem prestar esclarecimentos ou sinalizar a via.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a condutora de um Honda Civic transitava pela Travessa 902 e, ao realizar uma conversão à direita, posicionou o veículo no sentido oposto ao fluxo permitido.

Ela foi surpreendida por um caminhão que seguia no sentido correto, ocorrendo a colisão frontal.

Após o impacto, a motorista evadiu-se do local afirmando ao outro condutor que procuraria atendimento médico no Hospital Regional.

Pouco depois, o marido da condutora compareceu ao endereço da colisão para auxiliar na remoção dos veículos e reiterou aos policiais que a esposa estaria sob cuidados médicos na unidade hospitalar.

A equipe policial deslocou-se ao Hospital Regional e, posteriormente, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas os funcionários de plantão informaram que nenhuma pessoa com as características descritas ou vítima de acidente havia dado entrada nos locais.

Ao ser questionado novamente em sua residência, o homem forneceu endereços desencontrados, levando a guarnição a realizar buscas em locais onde a mulher também não foi localizada.

Mais tarde, enquanto a ocorrência era confeccionada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), a motorista compareceu voluntariamente.

Ela alegou ter sofrido uma crise de pânico após o acidente, justificando a fuga por medo e sintomas físicos, mas optou por permanecer em silêncio ao ser questionada sobre a razão de não ter buscado atendimento médico.

A Polícia Militar constatou que a condutora não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ela não apresentava sinais de embriaguez alcoólica. Diante das contradições e da condita constatada, a mulher e o marido receberam voz de prisão e foram apresentados à Polícia Civil para as providências cabíveis. Três aparelhos celulares do casal foram apreendidos.