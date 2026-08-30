Motorista perde controle de picape, atinge veículo estacionado e bate contra muro de rádio em Cabixi

Um acidente de trânsito mobilizou a Polícia Militar e equipes de resgate na Rua Bororos, no município de Cabixi.

O condutor de uma picape perdeu o controle da direção e provocou duas colisões em sequência.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o motorista de uma Fiat Strada transitava pela via no sentido à Avenida Tamoios quando colidiu contra uma Toyota Hilux que estava estacionada sobre a calçada em frente a uma residência, atingindo a lateral traseira da caminhonete.

Com o impacto inicial, o condutor perdeu o controle do veículo e seguiu por cerca de 25 metros até bater violentamente contra o muro de uma emissora de rádio.

O segundo choque causou sérios danos na parte dianteira e na lateral do passageiro do automóvel.

A equipe de socorro da ambulância foi acionada e encontrou o motorista inconsciente dentro do veículo.

Após os primeiros atendimentos no local, ele foi encaminhado às pressas ao hospital municipal para receber cuidados médicos.

O proprietário do veículo atingido informou que estava dentro de casa no momento e só saiu à rua após ouvir o barulho das colisões.

A Polícia Militar checou as documentações dos veículos e do condutor, liberando os automóveis aos familiares após os procedimentos de praxe.