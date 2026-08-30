VÍDEO: prefeitura alerta sobre banner falso e confirma 32º Festival de Praia que começa sexta-feira em Pimenteiras

A Prefeitura de Pimenteiras do Oeste reafirmou a realização do 32º Festival de Praia, um dos eventos tradicionais do calendário turístico e cultural do Cone Sul de Rondônia.

A programação está mantida para os dias 4, 5 e 6 de setembro de 2026, na Praia Municipal, às margens do Rio Guaporé, com entrada gratuita.

A informação foi reforçada pela Prefeitura após a circulação de um banner em grupos de mensagens e redes sociais informando que o festival teria sido adiado. Em vídeo publicado nas redes sociais, o município desmentiu a informação e alertou a população para que não compartilhe o material.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Rodrigo Sordi Moreira, chefe de gabinete da prefeitura, afirmou que não houve adiamento e o evento acontecerá normalmente nas datas e com a programação oficial divulgada pela organização.

ATRAÇÕES

O festival terá apresentações de Forró + Tóys, Felipe Damatta, Maninho Show, Grupo Embalo do Forró, Hilandro Mendes e Leandro Motta.

A programação de destaque do sábado (5) terá shows do Grupo Embalo do Forró e Forró + Tóys.

Com entrada gratuita, o evento deve reunir moradores de Pimenteiras do Oeste e visitantes de diferetes municípios da região durante o feriado da Independência.

A organização também reforça que não será permitida a entrada de garrafas de vidro no local. A recomendação é para que os participantes priorizem o consumo nas lanchonetes da Praça de Alimentação do próprio evento.

O 32º Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste tem realização da SEMUTE, com apoio e organização da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Associação de Eventos de Praia.

A programação oficial permanece, portanto, iniciando na sexta-feira, 4 de setembro e encerramento no domingo, 6 de setembro, na Praia Municipal de Pimenteiras do Oeste. (Assista ao vídeo abaixo).