VÍDEOS: colisão frontal entre carros deixa mulher presa às ferragens na BR-435 entre Cerejeiras e Pimenteiras

Um grave acidente de trânsito envolvendo um Volkswagen Santana e uma Toyota Hilux foi registrado na noite deste domingo, 30, na BR-435, entre Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste (RO).

De acordo com informações preliminares obtidas pelo Extra de Rondônia, uma família de Pimenteiras do Oeste estava no Santana e seguia pela rodovia em direção ao município. No sentido contrário, uma Hilux branca, conduzida por um homem, seguia em direção a Cerejeiras.

Por circunstâncias que ainda deverão ser esclarecidas, os dois veículos colidiram frontalmente.

No Santana estavam um homem, uma mulher e uma criança. O homem e a criança foram socorridos e encaminhados ao hospital para receber atendimento médico.

A mulher ficou presa às ferragens do veículo, mas permanecia consciente durante o trabalho das equipes de resgate. Diante da situação, o Corpo de Bombeiros precisou utilizar equipamentos de desencarceramento e remover parte do teto do Santana para realizar a retirada da vítima com segurança.

Uma ambulância do Hospital São Lucas, com uma equipe médica, também esteve no local prestando apoio no atendimento às vítimas. Já o motorista da Hilux sofreu escoriações na região da cabeça. O condutor recebeu atendimento no local e teria optado por não ser encaminhado ao hospital.

As circunstâncias que levaram à batida frontal ainda deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. A ocorrência segue em atendimento e novas informações sobre o estado de saúde das vítimas poderão ser divulgadas posteriormente. (Assista aos vídeos abaixo).