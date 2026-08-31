VÍDEO: PC identifica motorista que atropelou mulher em bicicleta elétrica e fugiu em Vilhena

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Regional de Vilhena, identificou a condutora responsável pelo atropelamento que deixou uma ciclista de 43 anos gravemente ferida na BR-174, no dia 17 de agosto.
O acidente aconteceu por volta das 7h20, nas proximidades de um condomínio residencial.
A vítima trafegava pelo acostamento da rodovia em uma bicicleta elétrica quando foi atingida na parte traseira pelo veículo da investigada. Com o impacto, a ciclista foi arremessada ao solo e sofreu fraturas na face.
Após causar a colisão, a motorista não parou para prestar socorro e deixou o local sem adotar qualquer providência para auxiliar a vítima.
A ciclista foi amparada por um terceiro que passava pelo trecho e, em seguida, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar, sendo encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena e posteriormente transferida para a cidade de Cacoal, onde passou por procedimento cirúrgico.
Diante da falta de testemunhas presenciais no momento do fato, a equipe de investigação realizou o levantamento e análise de imagens de sistemas de videomonitoramento da região. O trabalho minucioso permitiu identificar o veículo envolvido e localizar a condutora.
Durante as diligências, apurou-se que a autora do atropelamento é profissional da área da saúde e que, mesmo tendo capacidade e formação para socorrer a vítima, preferiu seguir para sua residência sem acionar os serviços de emergência.
A motorista é investigada pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com causa de aumento de pena pela omissão de socorro, além de outras infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro referentes à fuga do local de acidente.
O inquérito policial segue em andamento na Delegacia Regional de Vilhena para a conclusão dos laudos e encaminhamento ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.
A Polícia Civil reforça que prestar socorro em acidentes é dever legal e que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 197.
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