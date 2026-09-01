Família Donadon celebra 50 anos de chegada a Rondônia em setembro

Neste mês de setembro de 2026, a família Donadon celebra 50 anos de sua chegada a Rondônia.

A data também coincide com o aniversário de dona Delfina Donadon, matriarca da família, que completa 89 anos no dia 2 de setembro.

A história dos Donadon se mistura à trajetória de pioneirismo que marcou o desenvolvimento do Cone Sul de Rondônia nas décadas de 1970 e 1980. Em 1976, Marcos Donadon deixou Porecatu, no norte do Paraná, ao lado da esposa, Delfina, do pai, Antônio Donadon, e dos dez filhos do casal, cinco mulheres e cinco homens, todos ainda crianças ou adolescentes na época.

A família decidiu trocar a vida que havia construído no Paraná pela oportunidade de conquistar uma terra própria, algo que considerava praticamente impossível na região onde vivia.

A viagem foi feita inteiramente em uma Kombi, que transportou 13 pessoas. Depois de cruzar o país até Cuiabá, a família ainda enfrentou mais de uma semana de estrada até chegar a Vilhena. O trajeto, de aproximadamente 700 quilômetros, que hoje pode ser percorrido em pouco menos de 12 horas, era muito mais demorado naquela época devido às condições precárias das estradas de terra e areia.

Entre as lembranças da longa viagem, um detalhe ainda hoje é contado com carinho pela família: o grupo levou consigo um pombo, companhia inusitada que Natan Donadon, um dos dez filhos do casal e ainda criança na época, guarda na memória como uma lembrança bem-humorada daquela aventura vivida por todos.

Após a chegada a Vilhena, a família passou por um período de adaptação à nova terra. Em seguida, os Donadon seguiram para Colorado do Oeste e, posteriormente, para Cerejeiras, onde receberam um sítio de 42 hectares, a terra que buscavam desde o início da jornada e que, com o passar dos anos, viria a crescer.

Foi em Cerejeiras que Marcos Donadon foi nomeado administrador pelo então governador Jorge Teixeira. Mais tarde, tornou-se uma das lideranças envolvidas na fundação e na estruturação dos primeiros anos do município.

Em 1982, Marcos foi eleito o primeiro prefeito de Colorado do Oeste, cidade que ajudou a fundar. Assumiu o cargo em 6 de outubro de 1983 e permaneceu à frente da administração municipal até 31 de dezembro de 1988, em um período em que o município ainda dava seus primeiros passos.

UMA HISTÓRIA CONSTRUÍDA EM RONDÔNIA

Meio século depois da chegada da família, a data é lembrada pelos Donadon como um marco de uma trajetória construída em Rondônia e também como parte da história de formação do Cone Sul do estado.

Para Natan Donadon, um dos dez filhos do casal, olhar para essa trajetória é motivo de orgulho e reforça sua ligação com Rondônia. “Tenho muito orgulho dessa terra e de tudo o que minha família construiu aqui. Trabalhei para trazer recursos para Rondônia, e o que eu puder fazer pelo crescimento do nosso estado, eu farei”, afirma.

Em uma conversa acompanhada de um café, dona Delfina, prestes a completar 89 anos, revisitou algumas das lembranças mais marcantes dos primeiros anos da família em Rondônia. Entre as recordações estão a viagem em meio a estradas de areia e atoleiros, as dificuldades enfrentadas com os filhos pequenos, os períodos de malária e os dias vividos em Vilhena antes da mudança para o sítio.

Com simplicidade, ela resume a motivação que sustentou a família diante dos desafios: “Naquela época, era muito difícil, mas nós tínhamos um sonho: chegar aqui e conseguir nossa terra. Viemos com nossos filhos pequenos, enfrentamos atoleiros, estradas de areia, malária e muitas dificuldades. Em Vilhena, enquanto esperávamos para seguir para o sítio, os meninos trabalhavam como engraxates e nós lavávamos roupa no rio. Depois veio o trabalho na terra, o plantio e a construção da nossa vida. Hoje, olhando para tudo o que nossos filhos construíram, vejo que valeu a pena. E, acima de tudo, sempre tivemos Deus e a fé para nos dar força”.

Ao completar 50 anos de sua chegada ao estado, a família Donadon celebra não apenas uma data, mas cinco décadas de histórias, desafios, trabalho e vínculos construídos em Rondônia.