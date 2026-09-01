VÍDEO: acidentes e situação crítica levam população a cogitar manifestação por recuperação da BR-435 entre Vilhena e Colorado

Motoristas e moradores que utilizam a BR-435 entre Vilhena e Colorado do Oeste discutem a possibilidade de realizar uma manifestação para cobrar a recuperação da rodovia.

O movimento ainda está em fase de discussão, mas surge diante da situação de trechos que apresentam pavimentação deteriorada, pontos sem asfalto e presença de pedras e cascalho na pista.

Um dos pontos citados pelos usuários fica na altura do quilômetro 56, entre Vilhena e Colorado do Oeste.

Segundo relatos à reportagem do Extra de Rondônia, atualmente não há empresa trabalhando no local para executar a recuperação da pavimentação. A ausência de uma frente de serviço tem aumentado a preocupação entre quem utiliza a estrada diariamente.

A situação também tem sido associada a diversos acidentes e danos materiais. Na segunda-feira (31), uma ocorrência envolvendo um caminhão-prancha foi registrada na BR-435. O veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira, enquanto a caminhonete Chevrolet S-10 que era transportada acabou sendo lançada para fora da prancha. A dinâmica do acidente ainda deverá ser esclarecida.

Outro problema relatado por motoristas são os danos provocados por pedras soltas. Pneus cortados e para-brisas atingidos por pedras lançadas por outros veículos estão entre as ocorrências mencionadas por usuários da rodovia.

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGIA DO CONE SUL

A BR-435 possui importância estratégica para o Cone Sul de Rondônia. O trecho entre Vilhena e Colorado do Oeste é utilizado diariamente por moradores de diferentes municípios, veículos de transporte de cargas, ambulâncias, produtores rurais e pessoas que trabalham ou mantêm propriedades na região.

A rodovia também é utilizada para o escoamento da produção agropecuária e para o deslocamento de moradores dos municípios do Cone Sul até a BR-364, em Vilhena. Por isso, as condições da estrada afetam diretamente o transporte de pessoas, mercadorias e serviços entre as cidades da região.

As reclamações sobre a BR-435 não são recentes. Nos últimos anos, diferentes registros apontaram problemas de conservação, deterioração do pavimento e necessidade de intervenções no trecho.

MOBILIZAÇÃO PARA CHAMAR ATENÇÃO DE AUTORIDADES

Em meio às dificuldades, usuários passaram a discutir uma mobilização para chamar a atenção das autoridades responsáveis pela rodovia. A possibilidade de manifestação ainda não tem data ou formato definidos.

A cobrança também envolve a atuação dos representantes políticos da região, principalmente deputados, senadores e demais lideranças que podem intermediar junto aos órgãos federais a busca por recursos e soluções para a rodovia.

Enquanto uma recuperação definitiva não ocorre, motoristas continuam utilizando diariamente a BR-435, inclusive em trechos onde o pavimento apresenta condições precárias. A expectativa dos usuários é que sejam adotadas medidas de manutenção e recuperação capazes de reduzir os riscos de acidentes e os prejuízos provocados pelas condições atuais da estrada. (Assista ao vídeo abaixo).