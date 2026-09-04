Polícia investiga suspeita de abuso sexual contra crianças em escola infantil de Vilhena

Uma investigação envolvendo uma escola infantil particular de Vilhena ganhou novos desdobramentos após a família de uma criança apresentar relato às autoridades.

Conforme informações disponíveis sobre o caso obtidas pelo Extra de Rondônia, a Polícia Civil apura uma suspeita de estupro de vulnerável envolvendo uma criança e um homem apontado como um dos sócios da instituição.

A ocorrência teria sido registrada em agosto deste ano, depois que a criança contou aos pais o que supostamente teria acontecido.

Diante do relato, a família procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e à Criança (DEAM), que passou a investigar o caso sob sigilo.

Segundo informações apresentadas pela família, a criança passou por atendimentos especializados, incluindo acompanhamento de psicólogos, médicos e assistentes sociais.

O relato encaminhado sobre o caso afirma que os procedimentos teriam identificado sinais considerados compatíveis com possível abuso sexual.

SEGUNDO CASO TAMBÉM É APURADO

Após a primeira ocorrência, teria surgido um segundo relato envolvendo outra criança. Conforme as informações repassadas, essa criança também teria sido vítima de abuso atribuído ao mesmo suspeito.

As circunstâncias e eventuais conexões entre os dois relatos estão sob apuração da Polícia Civil. Até o momento, as informações disponíveis referem-se a suspeitas que ainda estão sendo investigadas.

Por envolver crianças, o Extra de Rondônia preserva qualquer informação que possa permitir a identificação das supostas vítimas e de seus familiares.