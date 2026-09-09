Coronel PM Régis Braguin se apresenta como voz de Rondônia em Brasília

Em sua caminhada pelo estado, o coronel PM Régis Braguin, candidato a deputado federal pelo Republicanos, número 1000, apresenta suas propostas para a Câmara dos Deputados e afirma estar percorrendo diferentes regiões de Rondônia para ouvir as necessidades apontadas pela população.

Segundo o candidato, a proposta é ir além da apresentação de projetos durante a campanha, registrando sugestões apresentadas pelas comunidades e assumindo o compromisso de transformá-las em iniciativas legislativas que possam gerar benefícios à população.

DEFESA DO SETOR PRODUTIVO

Entre as prioridades apresentadas por Régis Braguin está a defesa dos produtores rurais. O candidato afirma que pretende atuar, em Brasília, para buscar o avanço de projetos considerados estratégicos para o setor produtivo, com foco em segurança jurídica, incentivos à produção e ampliação dos investimentos no campo.

De acordo com a proposta apresentada pelo candidato, o fortalecimento da atividade rural pode contribuir para melhorar as condições de vida dos produtores, ampliar a renda das famílias e estimular o desenvolvimento econômico de Rondônia.

EXPERIÊNCIA NA POLÍCIA MILITAR

Régis Braguin também associa sua trajetória na Polícia Militar à proposta de atuação política. Segundo ele, a experiência profissional contribuiu para desenvolver valores como disciplina, honra, responsabilidade e respeito, que pretende levar para o exercício de um eventual mandato na Câmara Federal.

O candidato afirma ainda que pretende atuar no enfrentamento da burocracia e na defesa dos interesses da população rondoniense, buscando uma atuação considerada por ele mais próxima das comunidades.

REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA

Na avaliação apresentada por Régis Braguin, Rondônia precisa de representantes que mantenham contato direto com a população e estejam dispostos a acompanhar as demandas apresentadas pelos municípios e comunidades.

O candidato afirma que pretende construir uma atuação baseada em proximidade, transparência e compromisso com as necessidades do estado, defendendo que as sugestões apresentadas durante a campanha sejam transformadas em propostas com impacto direto na vida da população.

Ao pedir o voto dos eleitores, Régis Braguin defende que a população avalie as propostas apresentadas pelos candidatos antes de definir sua escolha nas urnas.