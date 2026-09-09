Dra. Vera Paixão defende obras estruturantes para enfrentar problemas de infraestrutura em Vilhena

As condições de infraestrutura básica continuam entre as principais demandas apresentadas por moradores de Vilhena. Regiões como o bairro Embratel ainda enfrentam problemas relacionados à pavimentação e ao escoamento da água, cenário que evidencia a necessidade de investimentos em obras estruturantes.

Diante dessa realidade, a candidata a deputada federal Dra. Vera Paixão defende que Vilhena e os demais municípios do Cone Sul tenham maior acesso a recursos federais destinados à infraestrutura.

Segundo a candidata, Vilhena possui duas usinas de asfalto, estrutura que, em sua avaliação, poderia contribuir para ampliar a capacidade de pavimentação da região. Para isso, no entanto, seria necessário garantir recursos para aquisição de matéria-prima e manutenção das estruturas.

DRENAGEM E SANEAMENTO

Para Dra. Vera Paixão, os investimentos não devem se limitar à pavimentação das ruas. A candidata defende também a execução de obras de drenagem profunda e saneamento básico como medidas necessárias para reduzir problemas recorrentes e garantir maior durabilidade aos serviços de infraestrutura.

“Vilhena tem capacidade, tem duas usinas de asfalto, mas precisa de recursos para comprar matéria-prima e manter essa estrutura funcionando. Também precisamos avançar em drenagem profunda e saneamento básico. São investimentos que exigem planejamento e recursos, e uma deputada federal pode e deve trabalhar para trazer esses investimentos para a nossa região”, afirma.

RECURSOS PARA O CONE SUL

A candidata defende uma atuação em Brasília voltada à busca de recursos para obras que atendam não apenas Vilhena, mas também os demais municípios do Cone Sul.

Na avaliação de Vera, a presença de uma representante da região no Congresso Nacional deve estar associada ao acompanhamento das demandas locais e à articulação por investimentos federais ao longo de todo o mandato.

“Não podemos continuar sendo lembrados apenas em época de eleição. Precisamos de uma representante que conheça a realidade da nossa região e esteja em Brasília buscando recursos durante todo o mandato. Vilhena e o Cone Sul precisam ser prioridade”, conclui.