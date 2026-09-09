Maurício Carvalho destaca educação como caminho para transformar sonhos de crianças em oportunidades

Toda criança já imaginou o que gostaria de ser quando crescer. Médica, professora, veterinária, engenheira ou qualquer outra profissão. Para o deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (Federação União Progressista), transformar esses sonhos em possibilidades reais começa com uma educação de qualidade desde os primeiros anos.

Neste 8 de setembro, Dia Mundial da Alfabetização, o parlamentar reforçou a importância da alfabetização e da formação básica como etapas fundamentais para o desenvolvimento de crianças e jovens.

A educação está entre as áreas destacadas por Maurício Carvalho em sua atuação no Congresso Nacional. Durante o mandato, o parlamentar presidiu a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e afirma ter destinado recursos para iniciativas educacionais em Rondônia.

Segundo Maurício, o processo educacional precisa avançar para além da alfabetização, incluindo acesso à tecnologia, ensino técnico, qualificação profissional e preparação dos jovens para o mercado de trabalho.

“Cada criança carrega um sonho e a educação é o que permite que ela tenha condições de persegui-lo. Quando investimos em alfabetização e em ensino de qualidade, estamos garantindo que nenhum sonho de infância seja abandonado simplesmente porque faltou oportunidade. É dar à criança de hoje a base para que ela possa construir o próprio futuro”, afirmou.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Entre as propostas defendidas pelo deputado está o fortalecimento da educação profissional e tecnológica em Rondônia, incluindo a ampliação das oportunidades para jovens que vivem na zona rural.

A proposta, segundo Maurício, é aproximar a formação profissional das vocações econômicas e das oportunidades existentes no próprio Estado, criando caminhos para que os jovens possam se qualificar e encontrar melhores condições de inserção no mercado de trabalho.

“Educação não pode ser apenas uma bandeira de campanha. É uma responsabilidade que acompanhei de perto no Congresso e que quero ampliar. O futuro de Rondônia começa quando uma criança aprende a ler, continua quando ela encontra uma formação de qualidade e se concretiza quando essa educação abre portas para que ela escolha onde quer chegar”, concluiu.