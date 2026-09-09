Natan Donadon percorre comércio de Vilhena ao lado de Hildon Chaves e reforça compromisso com Cone Sul

O candidato a deputado federal Natan Donadon cumpriu, nesta terça-feira (8), uma agenda de contato direto com comerciantes, empresários e moradores de Vilhena ao lado do candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves.

As atividades ocorreram durante a manhã, na Avenida Major Amarante, e à tarde, na Avenida Paraná.

Ao longo das duas agendas, Natan conversou com comerciantes e empresários, ouviu demandas e reencontrou pessoas que acompanharam sua trajetória política e que, segundo ele, continuam acreditando na sua proposta de trabalho pela região.

A presença nas ruas também serviu para reforçar uma das principais bandeiras apresentadas pelo candidato nesta campanha: a necessidade de o Cone Sul de Rondônia ter uma representação atuante na Câmara dos Deputados.

A região, formada por municípios como Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Chupinguaia, Cabixi e Pimenteiras do Oeste, não possui atualmente um deputado federal eleito diretamente pelo Cone Sul para representar suas demandas no Congresso Nacional.

Durante as conversas em Vilhena, Natan destacou que sua experiência anterior como deputado federal é uma referência para o compromisso que pretende assumir novamente com Rondônia.

“Eu já tive a oportunidade de ser deputado federal e sei a responsabilidade que é representar o nosso Estado. Naquela época, fui um deputado atuante e trabalhei para levar recursos para diferentes áreas. Agora, quero continuar esse trabalho, estar presente, ouvir a população e buscar recursos para Vilhena, para o Cone Sul e para todo o Estado de Rondônia”, afirmou.

HISTÓRICO DE INVESTIMENTOS EM VILHENA

Ao apresentar seu histórico de atuação, Natan destaca investimentos destinados a diferentes setores de Vilhena.

Na educação, por exemplo, foram mais de R$ 1 milhão destinados à Universidade Federal de Rondônia (UNIR), sendo R$ 500 mil para aquisição de computadores e equipamentos para laboratórios e outros R$ 600 mil para contribuir com a construção do auditório da instituição.

Na infraestrutura, o candidato destaca a destinação de mais de R$ 20,5 milhões para obras no município, recursos que contribuíram para intervenções de drenagem e pavimentação em vias como as avenidas Tancredo Neves e 1.705, além de obras em diferentes bairros de Vilhena.

Entre os investimentos, também está a destinação de R$ 1,23 milhão para o bairro São José, utilizado para obras de pavimentação de aproximadamente dois quilômetros de ruas.

Na área da saúde, Natan destaca mais de R$ 3,5 milhões em investimentos, incluindo recursos para estruturas e equipamentos destinados ao atendimento da população, entre eles o Hospital Regional e a Urgência Psiquiátrica.

O esporte também esteve entre as áreas contempladas. Foram destinados R$ 400 mil para o Estádio Portal da Amazônia, aplicados na construção e ampliação das arquibancadas, além de recursos para a estrutura esportiva da Associação Vilhenense de Vôlei (AVV).

O trabalho também alcançou o setor produtivo. Recursos foram destinados à aquisição de máquinas e implementos para apoiar produtores e cooperativas, incluindo investimentos na Coopervil, Cooperfrutos e Agrivila. Na área da apicultura, a COOAPA recebeu R$ 200 mil para aquisição de máquinas, materiais e equipamentos voltados ao processamento e beneficiamento do mel.

Outro exemplo citado pelo candidato são os investimentos nas feiras de Vilhena, incluindo R$ 180 mil para a Feira do BNH, além de ações voltadas às feiras do Centro e do Cristo Rei.

Também estão entre as ações destacadas por Natan os recursos destinados à iluminação do trecho urbano da BR-364, com a implantação de superpostes, e os R$ 30 mil destinados à construção da Casa do Árbitro, no Estádio Portal da Amazônia.

Para o candidato, o histórico mostra que a atuação de um deputado federal pode gerar resultados concretos quando existe proximidade com os municípios e acompanhamento das demandas locais. “Eu tenho orgulho de olhar para Vilhena e lembrar que pude contribuir em áreas importantes, como saúde, educação, esporte, infraestrutura e produção. Mas também sei que a cidade continua crescendo e que existem novas necessidades. É por isso que quero continuar trabalhando, buscando recursos e defendendo as demandas da nossa região”, afirmou Natan.

Durante as visitas desta terça-feira, o candidato também reencontrou antigos apoiadores, que manifestaram novamente apoio à sua candidatura. Para Natan, esses encontros reforçam uma relação construída ao longo de sua trajetória política e aumentam a responsabilidade de representar a região. “Quero ser um deputado presente, atuante e próximo da nossa população. O Cone Sul precisa ter voz e alguém que conheça a realidade daqui para defender essas demandas em Brasília. O meu compromisso é continuar trabalhando por Vilhena, pelo Cone Sul e por Rondônia”, reforçou.

A agenda em Vilhena faz parte do calendário de atividades de Natan Donadon pelo Cone Sul de Rondônia. Nas próximas semanas, o candidato deverá visitar outros municípios da região para ampliar o diálogo com moradores, comerciantes, empresários, produtores e lideranças locais.