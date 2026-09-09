OAB-DF abre processo disciplinar contra escritório da mulher de Moraes

A OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal) abriu um processo ético-disciplinar contra os sócios do escritório de advocacia da esposa e dos filhos do ministro do STF Alexandre de Moraes.

A decisão contra o escritório Barci de Moraes foi anunciada na noite desta terça-feira, 8.

O presidente da OAB-DF, Paulo Maurício Siqueira, comunicou a abertura do processo durante uma sessão extraordinária do Conselho Pleno da entidade.

A investigação se baseia em um relatório da Polícia Federal com mensagens entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes. Os alvos são os sócios da sociedade Barci & Barci Advogados e o advogado Ciro Soares.

O escritório de advocacia criticou, por nota, a abertura do procedimento e alegou motivação política. “O escritório Barci de Moraes lamenta que questões já analisadas e arquivadas pela PGR sejam utilizadas em contexto eleitoral na OAB-DF”, informou.

A nota afirma que o caso já foi arquivado anteriormente. O Barci de Moraes diz que “espera que o presidente da entidade, Paulo Maurício Braz Siqueira, reveja suas declarações e faça os esclarecimentos necessários, evitando a adoção das medidas cabíveis”.

O QUE DIZ A OAB-DF

O presidente da OAB-DF classificou as suspeitas como graves. “A advocacia não é meio para cometimento de crimes. E a OAB-DF tem o dever de apurar esses fatos”, declarou Paulo Siqueira (leia mais AQUI).