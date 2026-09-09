PF faz apreensões em operação por possível desvio de recursos do Fundo Eleitoral em três cidades de RO

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (9/9), a Operação “Dreno”, com o objetivo de aprofundar investigação sobre possível apropriação e desvio de recursos públicos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, utilizados nas eleições municipais de 2024 em Rondônia.

Foram cumpridas medidas judiciais nos municípios de Ji-Paraná, Nova Mamoré e Porto Velho

A investigação teve início a partir da análise de prestação de contas eleitoral e identificou movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo empresa responsável pela prestação de serviços contábeis a campanhas eleitorais.

As apurações apontaram o recebimento de valores expressivos de origem eleitoral, seguido de transferências para pessoas físicas e jurídicas relacionadas, além de outras movimentações cuja vinculação com os serviços declarados é objeto da investigação.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos e aproximadamente R$ 56,3 mil em dinheiro em espécie.

As investigações prosseguem para apurar, entre outros fatos, eventual prática do crime previsto no art. 354-A do Código Eleitoral, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das apurações.