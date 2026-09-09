Vilhena integra sequência de prisões realizadas pela PRF em menos de 24 horas em RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu, entre as 9h26 e as 22h30 da última terça-feira (8), quatro mandados de prisão em três municípios de Rondônia.

As ocorrências envolveram decisões judiciais relacionadas a dívidas de pensão alimentícia, furto e ameaça.

As atuações policiais foram desencadeadas durante a execução de abordagens a diferentes tipos de veículos, como táxis, automóveis de passeio e ônibus.

Dentre os mandados de prisão cumpridos, havia uma ordem expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Os conduzidos foram apresentados às respectivas unidades da Polícia Civil dos municípios onde ocorreram as prisões.