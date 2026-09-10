Denúncia de som alto leva PM recuperar scooter elétrica roubada em Vilhena

Uma denúncia de perturbação do sossego levou à localização e recuperação de uma scooter elétrica roubada no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para averiguar um imóvel na Rua Brasília, após vizinhos relatarem que um aparelho de som potente tocava em volume extremamente alto durante todo o período noturno.

Ao chegar ao endereço, a equipe constatou o barulho vindo do interior da residência.

Após diversas tentativas de contato, os moradores atenderam os policiais e autorizaram a entrada da guarnição no imóvel para a fiscalização.

Durante a orientação para cessar a poluição sonora, os militares visualizaram no local uma scooter elétrica de cor preta, com as mesmas características de um veículo roubado em março deste ano na cidade.

Ao serem questionados sobre a origem do veículo, a moradora admitiu que havia comprado o veículo recentemente por R$ 600 de um homem conhecido na região pela prática de delitos, mesmo sabendo da procedência suspeita e do valor abaixo do praticado no mercado.

Os policiais checaram o número de identificação do chassi junto ao sistema de segurança e confirmaram se tratar do bem subtraído na ocorrência anterior.

Diante do flagrante de receptação e da infração por perturbação do sossego, os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com scooter e a caixa de som apreendidas, para a adoção das medidas legais cabíveis.