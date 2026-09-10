Homem em surto invade casas, quebra cerca elétrica e é contido pela Polícia Militar no Cidade Verde II, em Vilhena

Um homem visivelmente perturbado causou transtorno e prejuízos em imóveis no bairro Cidade Verde II, em Vilhena, após invadir duas residências alegando estar sendo perseguido.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência em uma casa localizada na Rua 102-28.

No local, o morador relatou que o homem havia invadido o imóvel e recusava-se a sair, afirmando que pessoas desconhecidas queriam matá-lo.

Ao notar a chegada da equipe policial, o indivíduo tentou escapar pulando a janela da residência. Na queda, ele atingiu e quebrou o telhado de um abrigo de cachorro e, em seguida, escalou o muro da propriedade, danificando a cerca elétrica durante a fuga.

O homem correu até outro imóvel próximo, na Rua 102-06, onde entrou novamente para pedir socorro, mantendo a alegação de que estava sob ameaça de morte.

Durante o atendimento, os policiais constataram o elevado estado de exaltação do homem, que relatou fazer uso de medicamentos controlados.

Para resguardar a integridade física do próprio envolvido, dos moradores e da equipe, ele foi contido e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos de praxe.