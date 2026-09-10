PM desmantela ponto de venda de drogas, prende suspeitos e recupera joias e relógios furtados de loja em Vilhena

A Polícia Militar desmantelou um ponto de venda de drogas e prendeu três homens durante uma intervenção no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

A ação resultou na recuperação de joias e relógios que haviam sido furtados de um estabelecimento comercial na cidade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial foi acionada para averiguar denúncias de que uma residência na Rua Sergipe funcionava como ponto de comércio de entorpecentes e receptação de objetos furtados.

Ao se aproximar do local, a guarnição notou intensa movimentação e flagrou um homem sem camisa pulando o muro para fugir.

Um cerco policial foi montado nas imediações e o suspeito, conhecido da polícia pela prática reiterada de furtos, foi localizado e detido.

Durante a tentativa de fuga pelos telhados dos imóveis vizinhos, ele quebrou telhas de uma residência próxima e dispensou uma sacola contendo joias em prata com etiquetas de preço e relógios acondicionados em embalagens plásticas.

O material pertencia a um furto praticado recentemente em uma joalheria da cidade, sendo que a vítima compareceu à delegacia e reconheceu os objetos recuperados, inclusive uma corrente que o suspeito usava no pescoço.

No interior da residência apontada como ponto de drogas, os policiais abordaram o morador, que cumpre pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

No quarto dele, a equipe encontrou porções de crack e um relógio que também pertencia ao lote levado da joalheria.

Questionado sobre a presença do suspeito no local, constatou-se que o homem buscava trocar as joias furtadas por entorpecentes.

Além das joias, a polícia apreendeu no imóvel um drone, uma televisão, uma furadeira, ferramentas industriais novas e um martelete.

Um terceiro indivíduo presente no local alegou ser o proprietário do martelete, mas apresentou versões contraditórias sobre a origem do equipamento, afirmando primeiro ter recebido como pagamento de trabalho e, depois, que havia comprado pelas redes sociais de um vendedor desconhecido.

Diante das evidências, todos os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a droga e os bens apreendidos, para a lavratura do flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, furto e receptação.

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