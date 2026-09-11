COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

RUTE MANDRICK FEZ ANIVERSÁRIO
Ontem, dia dez, a gestora de vendas Rute Selma Mandrick comemorou aniversário e foi parabenizada por toda a equipe da FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia
FIAT PSV
Em Cacoal/RO, na concessionária FIAT PSV durante pausa em dia de eventos para clientes, registrei a diretora Marcia Groner com a consultora de vendas Meliane Vitorino Santana, a analista de CRM Nádia Pereira e o gestor de marketing Gabriel Mendes
SLEEP CLÍNICA DO SONO
Em Cacoal/RO, a SLEEP Clínica do Sono localizada na avenida Cuiabá, conta com uma completa estrutura e equipe capacitada para atender seus pacientes adultos e crianças, com Polissonografia, EEG Infantil / CPAP. A Clínica do Sono SLEEP funciona nas mesmas instalações do Centro Auditivo OUÇA MAIS da renomada fonoaudióloga Pollyanne Sávio
ANIVERSÁRIO DA ZEZÉ POLIZELLO
FAMÍLIA
O salão de festas do Edifício Tucunaré em Cacoal/RO, foi palco de festa surpresa para a empresária e pecuarista ZEZÉ POLIZELLO na última quarta-feira, dia nove, onde reuniu familiares e convidados. Nas fotos a aniversariante Maria José Caverzan Polizello com o esposo pecuarista Antonio Augusto Polizello da Fazenda Boa Esperança em Pimenta Bueno/RO, a irmã Analice Caverzan que reside em São José do Rio Preto/SP, e a filha Kelly Polizello Pavão com o esposo Nivaldo Pavão. E ainda, Zezé com a cunhada Maria Júlia Polizello Ferrari e seu filho Thiago Polizello Ferrari residentes em São José do Rio Preto/SP
ANIVERSÁRIO DA ZEZÉ POLIZELLO
O salão de festas do Edifício Tucunaré em Cacoal/RO, foi palco de festa surpresa para a empresária e pecuarista ZEZÉ POLIZELLO na última quarta-feira, dia nove, onde reuniu familiares e convidados. Na foto estou com a aniversariante Maria José Caverzan Polizello da Fazenda Boa Esperança em Pimenta Bueno/RO, e sua filha Kelly Polizello Pavão
ANIVERSÁRIO DA ZEZÉ POLIZELLO
Convidadas e Convidados
O salão de festas do Edifício Tucunaré em Cacoal/RO, foi palco de festa surpresa para a empresária e pecuarista ZEZÉ POLIZELLO da Fazenda Boa Esperança em Pimenta Bueno/RO, na última quarta-feira, dia nove, onde reuniu familiares e amigos próximos do convívio da querida e prestigiada família
LAURENTINO e seu HAVAL H9
Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Laurentino Sena Filho de Rolim de Moura, retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H9. O consultor de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO foi o responsável pela venda