Operação “Fecha Boca” resulta em prisões, apreensões e reforça combate ao crime organizado em Vilhena

Uma ação integrada das forças de segurança pública resultou em prisões e importantes apreensões durante a Operação “Fecha Boca”, deflagrada nesta sexta-feira (11), no município de Vilhena, no Cone Sul de Rondônia.

A operação foi realizada pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), com a atuação de efetivos da Polícia Civil e da Polícia Militar de Rondônia (leia mais AQUI).

O trabalho teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares autorizadas pelo Poder Judiciário, no âmbito de investigações relacionadas à atuação de organizações criminosas e à prática de crimes na região.

A mobilização contou com a participação integrada de policiais civis, policiais militares e equipe especializada com cães farejadores, demonstrando a união e a capacidade operacional das forças de segurança no enfrentamento à criminalidade.

RESULTADOS DA OPERAÇÃO

Como resultado da operação, foram cumpridos os mandados judiciais previstos na ação, com a realização de diligências em endereços previamente identificados durante as investigações.

A operação resultou na prisão de três pessoas, além da apreensão de substâncias entorpecentes, incluindo maconha, crack e cocaína, que foram encontrados nos locais onde ocorreram as buscas.

As equipes ainda realizaram a apreensão de 43 bens e materiais de interesse investigativo, que serão submetidos aos procedimentos legais e poderão contribuir para o aprofundamento das apurações de outros crimes.

Os resultados demonstram a efetividade do trabalho integrado das forças de segurança, que atuaram de forma coordenada para cumprir as determinações judiciais, retirar materiais ilícitos de circulação e reunir elementos importantes para a responsabilização dos envolvidos.

INTEGRAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

A Operação “Fecha Boca” reforça a importância da atuação conjunta entre as forças de segurança pública no enfrentamento ao crime organizado.

A integração entre investigação, inteligência e policiamento ostensivo contribui para o cumprimento das decisões judiciais e para a produção de elementos que poderão subsidiar novas etapas da apuração.

A participação da Polícia Civil e da Polícia Militar de Rondônia evidencia o compromisso das instituições com a preservação da ordem pública, a repressão qualificada à criminalidade e a proteção da sociedade.

Todo o material arrecadado foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.