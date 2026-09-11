Coronel Leite declara apoio a Ederson Deiró e destaca confiança construída ao longo dos anos

O Coronel Leite, ex-participante do Desafio Dose Dupla, programa exibido pelo Discovery Channel, declarou apoio à candidatura de Ederson Deiró, do Republicanos, a deputado federal por Rondônia. Os dois são amigos há mais de dez anos e mantêm uma relação construída antes da atual disputa eleitoral.

Ao explicar a decisão de apoiar Ederson, Coronel Leite destaca a confiança construída ao longo dessa amizade. Segundo ele, a integridade, a hombridade e a maneira como o amigo conduz sua vida pessoal e profissional foram fatores importantes para sua decisão de estar ao lado da candidatura.

Entre as pautas apresentadas por Ederson estão a regionalização da saúde, com o objetivo de ampliar o atendimento especializado no interior e reduzir a necessidade de deslocamento dos pacientes para outras regiões, além da defesa dos usuários das rodovias diante do que considera abusos na cobrança de pedágios.

Outro ponto destacado pelo candidato é o fortalecimento do Cone Sul de Rondônia, região que concentra importantes atividades econômicas e tem demandas relacionadas à infraestrutura, saúde, logística e desenvolvimento dos municípios. A proposta é ampliar a atenção política à região e buscar investimentos federais para atender essas necessidades.

A relação entre Ederson e Coronel Leite começou há mais de uma década e se manteve ao longo dos anos, independentemente do período eleitoral. Para o ex-participante do Desafio Dose Dupla, esse tempo de convivência permitiu conhecer Ederson para além da política e acompanhar características que considera importantes para quem pretende exercer um mandato público.

O apoio ocorre durante a campanha de Ederson Deiró, que tem cumprido agenda de visitas, reuniões e encontros em diferentes municípios de Rondônia. A candidatura tem buscado apresentar propostas voltadas aos municípios e às demandas de diferentes regiões do Estado.

A declaração de apoio representa a participação de uma amizade de mais de dez anos na caminhada eleitoral de Ederson. Para Coronel Leite, a decisão está baseada principalmente na confiança construída ao longo desse período e na avaliação pessoal que faz da integridade e da hombridade do amigo.