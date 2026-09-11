Em visita ao EXTRA, Rosangela Cipriano explica candidatura a deputada federal e garante recorrer ao TSE

A candidata a deputada federal pelo PSB, a advogada Rosângela Cipriano, esteve na redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, onde concedeu entrevista e falou sobre sua campanha, propostas para o Estado e a mudança de sua pré-candidatura ao Senado para a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

Ao mesmo tempo, garantiu que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) que, na tarde desta quinta-feira, 10, indeferiu sua candidatura devido a condenação por órgão colegiado. “Respeitamos a decisão da Corte rondoniense, mas vamos recorrer da decisão e garantir nossa candidatura” destacou.

Dra Rosangela afirma que, inicialmente, chegou a ser colocada como pré-candidata ao Senado, mas decidiu atender a uma solicitação da executiva estadual do PSB e passou a disputar uma vaga na Câmara Federal.

Para ela, as decisões dentro de um partido precisam considerar o projeto coletivo, ao explicar que abriu mão da disputa majoritária para integrar a chapa proporcional.

Rosângela disse que tem percorrido Rondônia durante a campanha, com atenção especial ao Cone Sul, região onde vive há cerca de 30 anos. Ela está em Rondônia há 42 anos e afirmou que pretende apresentar suas propostas aos eleitores a partir da experiência acumulada na região.

EDUCAÇÃO

A educação é apontada pela candidata como uma de suas principais bandeiras. Entre as propostas apresentadas está a criação de uma universidade estadual em Rondônia.

Rosângela destacou que Rondônia e Acre são os únicos estados brasileiros que ainda não possuem uma universidade estadual. Na avaliação dela, as instituições federais existentes e os institutos federais não conseguem atender sozinhos toda a demanda por ensino superior.

A candidata também criticou os custos das instituições privadas e afirmou que programas como Fies e ProUni não atendem a todos os estudantes que buscam uma vaga no ensino superior.

Para ela, a criação de uma universidade estadual seria um projeto capaz de ampliar o acesso à educação e deixar um legado para as futuras gerações.

PEDÁGIO

Outro assunto abordado durante a entrevista foi a cobrança de pedágio nas rodovias. Rosângela afirmou que a população de Rondônia deveria ter sido ouvida antes da definição dos valores e criticou a condução do processo.

A candidata também fez críticas ao senador Marcos Rogério, atualmente candidato ao governo do Estado, ao comentar sua atuação anterior no Senado e na área de infraestrutura.

Rosângela afirmou que, se for eleita deputada federal, pretende buscar a suspensão da cobrança do pedágio por seis meses. Segundo ela, nesse período seria realizado um estudo para avaliar um valor que considere justo para os usuários.

BR-435

Questionada sobre a situação da BR-435, entre Vilhena e Colorado do Oeste, Rosângela classificou o problema como um dos gargalos que precisam ser enfrentados na região.

Ela criticou a destinação de recursos públicos para obras que, segundo sua avaliação, não tiveram uma solução definitiva e defendeu maior controle sobre a aplicação de emendas parlamentares.

Durante a entrevista, a candidata também fez críticas a políticos em relação ao uso de recursos públicos e ao crescimento patrimonial de agentes que ingressam na vida pública. As declarações foram apresentadas por ela como parte de sua defesa por maior fiscalização e transparência na administração pública.

MENSAGEM AOS ELEITORES

Ao final da entrevista, Rosângela deixou uma mensagem aos eleitores de Rondônia e pediu que a população não perca a esperança.

Ela citou uma reflexão atribuída a Santo Agostinho sobre a esperança e afirmou que a população precisa manter a capacidade de não se conformar com problemas e, ao mesmo tempo, ter coragem para buscar mudanças. “Eu peço ao povo de Rondônia para manter a esperança”, declarou a candidata.