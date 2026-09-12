Candidato a deputado federal, Coronel Regis Braguin defende mudanças nas leis para fortalecer segurança pública

O candidato a deputado federal pelo Republicanos, Coronel Regis Braguin, esteve na redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira (11), em Vilhena, onde concedeu entrevista e falou sobre suas propostas para a segurança pública e sua decisão de disputar uma vaga na Câmara Federal.

Ex-comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, Braguin afirmou que decidiu entrar na disputa para continuar atuando na área de segurança, mas agora no âmbito federal.

Segundo ele, a experiência adquirida desde o ingresso na PM como soldado até chegar ao comando da instituição motivou a busca por um novo espaço de atuação.

A principal proposta apresentada pelo candidato é a mudança da legislação relacionada à segurança e à Justiça criminal. Para Braguin, não basta ampliar o número de policiais, viaturas e estruturas se as leis não forem modificadas. “Não é só pedir mais efetivo policial, mais viatura, mais quartel, delegacia próximo do cidadão. A gente precisa também que a lei que eles aplicam seja mais eficaz”, afirmou.

Braguin defendeu ainda a realização de novos concursos para as polícias Militar e Civil. Ele afirmou que o efetivo da PM está atualmente em torno de 50% do necessário e que a Polícia Civil enfrenta uma defasagem ainda maior.

Ao avaliar a segurança pública em Rondônia, o candidato disse que não acompanha mais as estatísticas oficiais como fazia quando estava no comando da PM e, por isso, não apresentou números atuais. Ele afirmou, porém, perceber entre a população uma sensação de crescimento do crime organizado, ressaltando que se trata de uma percepção e não de uma conclusão baseada em dados.

Durante a entrevista, Braguin também citou ações realizadas durante sua passagem pelo comando da Polícia Militar, como ampliação do atendimento, aumento das abordagens, apreensão de armas, combate ao tráfico e criação de estruturas voltadas ao enfrentamento das facções criminosas.

Para o candidato, um eventual mandato na Câmara Federal também deve ser utilizado para buscar recursos e programas federais para Rondônia, além de cobrar ações do governo federal relacionadas à segurança das fronteiras.

Braguin resumiu sua proposta com o lema “segurança é prosperidade” e afirmou que pretende levar para Brasília a experiência acumulada em 24 anos de serviço público.