“Quero continuar trabalhando em defesa das mulheres, crianças e animais”, diz Ieda Chaves durante agenda no Vale do Jamari

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), candidata à reeleição, cumpre agenda de campanha no Vale do Jamari desde a última quinta-feira (10), com passagens por quatro municípios.

A programação, que termina neste sábado (12), inclui reuniões políticas, visitas a empresas e encontros com lideranças e apoiadores. As atividades reforçam a estratégia de campanha da candidata, que tem como slogan “Cuidado que transforma”.

Em Vale do Anari, a candidata participou de reunião política com lideranças da região. Em Cujubim, visitou empresas e encontrou protetoras independentes de animais, quando orientou sobre abertura de ONG e formas de viabilizar castrações. Em Machadinho d’Oeste, participou de eventos políticos e discursou para o público local. Em Ariquemes, município onde construiu parte da trajetória antes de se fixar em Porto Velho, as visitas e reuniões foram organizadas pelo vereador Eriques Santos (PRTB), liderança local, e pela pastora Joseane Frota, da capital.

Compromisso

No discurso aos eleitores, Ieda Chaves reforçou as bandeiras do mandato iniciado em 2023, quando foi eleita no ano anterior com 24.667 votos, a mulher mais votada da história da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) e a segunda candidata mais votada daquele pleito.

“Quero continuar trabalhando por mais quatro anos atuando na busca de políticas públicas, geração de emprego e renda, bem-estar social e defesa dos direitos das mulheres, crianças e idosos, além da causa animal. A gente trabalha e quer seguir trabalhando. Por isso estou aqui, pedindo o voto para o 44.123, o meu número na urna e para o 44, Hildon Chaves para governador”, afirmou a candidata.

Recursos

Ao longo do mandato, Ieda Chaves já destinou mais de R$ 4,2 milhões ao Vale do Jamari por meio de emendas parlamentares individuais e coletivas. Os recursos contemplam áreas como saúde, infraestrutura, assistência social, educação, agricultura e esporte. Os investimentos fortalecem o orçamento de prefeituras, associações e entidades, ampliando a capacidade de atendimento e contribuindo à oferta de serviços essenciais à população.

Serviço

Para conhecer o trabalho da deputada, acesse o site www.iedachaves.com.