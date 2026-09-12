Vera Paixão defende fortalecimento do agro e do setor produtivo do Cone Sul

A candidata a deputada federal Dra. Vera Paixão participou de entrevista na Rádio Ondas Verdes FM, em Cerejeiras, onde apresentou propostas voltadas ao fortalecimento do agronegócio e do setor produtivo do Cone Sul de Rondônia.

Durante a entrevista, Vera destacou o papel econômico da região e defendeu uma atuação parlamentar voltada às necessidades de produtores rurais, cooperativas, pecuaristas e famílias que integram associações produtivas.

“Vilhena, junto com as demais cidades do Cone Sul, é a região mais produtora do estado de Rondônia. O Cone Sul produz e estimula a economia do estado de Rondônia e não tem o retorno dos representantes em recursos para a região”, afirmou.

Segundo a candidata, suas propostas incluem ações direcionadas ao agro, às cooperativas, à pecuária e às famílias que integram associações responsáveis pela produção.

“Temos o compromisso, propostas direcionadas ao agro, às cooperativas, à pecuária e às famílias que pertencem às associações que produzem, que são quem realmente coloca comida na nossa mesa”, destacou.

Agenda em Cerejeiras

Além da entrevista, Dra. Vera Paixão percorreu as ruas de Cerejeiras em uma caminhada, visitou empresas e conversou com moradores e trabalhadores. A agenda permitiu à candidata apresentar suas propostas e ouvir diretamente demandas da população e do setor produtivo do município.