Ameaça de morte e fuga alucinante terminam com irmãos presos em Cabixi

Dois homens foram presos no município de Cabixi, após uma série de infrações que envolveram ameaças de morte no âmbito de violência doméstica, direção perigosa, colisão e resistência às ordens policiais.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender um caso de descumprimento de medida protetiva de urgência.

A vítima relatou que seu ex-companheiro a procurou, fez ameaças de morte e enviou mensagens de texto acompanhadas da foto de uma munição, sugerindo estar armado.

Durante as patrulhas pela cidade para localizar o suspeito, os policiais se depararam com uma motocicleta sendo conduzida em alta velocidade e com o piloto equilibrando o veículo apenas na roda traseira pela Avenida Tapajós.

Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade por diversas ruas do centro.

Durante a perseguição, o motociclista perdeu o controle ao tentar alinhar o veículo e acabou colidindo frontalmente com a viatura policial, causando avarias na parte dianteira do carro oficial.

Mesmo após o impacto, a dupla continuou em fuga por vários bairros da cidade. Em dado momento, os militares identificaram que o passageiro era justamente o suspeito procurado pelas ameaças de morte.

Na Rua Caetés, o passageiro saltou do veículo e correu para dentro de uma residência. Pouco depois, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu próximo a um cruzamento.

Ao ser abordado, ele reagiu de forma agressiva contra a equipe policial, sendo necessário o uso de taser (dispositivo de incapacitação) para contê-lo. Uma porção de substância similar à cocaína foi achada perto do local da queda, a qual o piloto afirmou ser para consumo próprio.

Na sequência, a guarnição realizou a abordagem no imóvel onde o garupa havia se escondido, efetuando sua prisão. No local, nada de ilícito foi encontrado.

Ambos receberam atendimento médico e foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) em Colorado do Oeste, onde foram apresentados à autoridade policial para a adoção das medidas legais pertinentes.

A motocicleta foi recolhida administrativamente.