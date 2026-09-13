Bruno Bolsonaro Scheid e Nikolas Ferreira lideram manifestação para pressionar Davi Alcolumbre em Macapá

O candidato ao Senado por Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid, foi convidado pelo deputado federal Nikolas Ferreira para liderar uma manifestação bolsonarista em Macapá, em frente à residência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

O movimento pretende pressionar o Senado a avançar com o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

Escolhido por Jair Bolsonaro para representar o bolsonarismo em Rondônia, Bruno tem conduzido uma campanha marcada por críticas ao Supremo Tribunal Federal, aos atos de Moraes e à atuação da esquerda no país.

Para Bruno, somente a união do povo brasileiro poderá mudar o atual cenário político e defender a liberdade.

“O produtor não é bandido. O criminoso não é vítima da sociedade. Terrorista tem que estar na cadeia.”

Bruno também defende o combate rigoroso aos crimes de colarinho branco. Segundo ele, a corrupção mata porque retira recursos da saúde, da educação e da segurança, destrói vidas e compromete o futuro de uma geração.

Em Macapá, o candidato rondoniense deverá reforçar sua posição contra os abusos de autoridade e defender uma mobilização nacional em favor da liberdade e do Estado de Direito.