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domingo, 13 de setembro de 2026.

Homem é preso com munições e maconha em caminhonete estacionada em ponto de drogas em Vilhena

Suspeito culpou acompanhante por entorpecente localizado em pochete com seus documentos
Durante as buscas ao redor da caminhonete, outra porção de maconha também foi localizada caída no solo. / Foto: Extra de Rondônia – Arquivo

Um homem foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado com munições e maconha no interior de uma caminhonete Toyota Hilux estacionada em frente a um local conhecido pelo consumo e comércio de entorpecentes, no município de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a equipe policial realizava patrulhamento de rotina pela região quando avistou o veículo parado com o motorista em atitude suspeita.

Diante da situação, os militares realizaram a abordagem e a revista de segurança.

Durante a vistoria no interior do automóvel, os policiais encontraram, dentro de uma pochete, 21 munições intactas de calibre .22 e uma porção de maconha.

Os projéteis e a droga estavam acondicionados na mesma bolsa onde se encontravam os documentos pessoais do condutor.

Ao ser questionado, o homem admitiu não ter autorização legal para a posse do material. Ele alegou que as munições pertenceriam a um parente e sustentou que a droga seria de uma mulher que havia contratado momentos antes, a qual não estava no local no momento da abordagem.

Durante as buscas ao redor da caminhonete, outra porção de maconha também foi localizada caída no solo.

A caminhonete foi entregue a um condutor habilitado indicado pelo suspeito. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), acompanhado das munições e das porções de drogas apreendidas, para a lavratura do flagrante pelos crimes de posse ilegal de munição e porte de entorpecentes.

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