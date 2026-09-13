Homem é preso com munições e maconha em caminhonete estacionada em ponto de drogas em Vilhena

Um homem foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado com munições e maconha no interior de uma caminhonete Toyota Hilux estacionada em frente a um local conhecido pelo consumo e comércio de entorpecentes, no município de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial realizava patrulhamento de rotina pela região quando avistou o veículo parado com o motorista em atitude suspeita.

Diante da situação, os militares realizaram a abordagem e a revista de segurança.

Durante a vistoria no interior do automóvel, os policiais encontraram, dentro de uma pochete, 21 munições intactas de calibre .22 e uma porção de maconha.

Os projéteis e a droga estavam acondicionados na mesma bolsa onde se encontravam os documentos pessoais do condutor.

Ao ser questionado, o homem admitiu não ter autorização legal para a posse do material. Ele alegou que as munições pertenceriam a um parente e sustentou que a droga seria de uma mulher que havia contratado momentos antes, a qual não estava no local no momento da abordagem.

Durante as buscas ao redor da caminhonete, outra porção de maconha também foi localizada caída no solo.

A caminhonete foi entregue a um condutor habilitado indicado pelo suspeito. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), acompanhado das munições e das porções de drogas apreendidas, para a lavratura do flagrante pelos crimes de posse ilegal de munição e porte de entorpecentes.