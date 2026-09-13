Moradora de Nova Conquista perde dinheiro após cair no golpe do falso prêmio

Uma moradora do distrito de Nova Conquista, em Vilhena, procurou a Polícia Militar para registrar uma ocorrência após cair em um golpe do falso prêmio aplicado por telefone e aplicativo de mensagens.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou que recebeu a ligação de um homem que se identificava como representante oficial de uma empresa de cartões de benefícios.

Durante a ligação, o estelionatário afirmou que ela havia sido contemplada com uma premiação no valor de R$ 30 mil.

Para que a quantia fosse supostamente liberada e depositada em sua conta bancária, o golpista exigiu uma taxa de R$ 132,00.

Acreditando na veracidade do anúncio, a moradora realizou a transferência via Pix. Como não dispunha de saldo em conta no momento, acabou utilizando o limite de crédito disponibilizado pela sua instituição financeira para efetuar o pagamento.

Após enviar o valor e acessar um link fornecido pelo suspeito, a mulher aguardou o depósito da quantia prometida. Ao perceber que não recebia o prêmio e que o contato havia sido bloqueado, ela notou que se tratava de uma fraude.

A vítima entrou em contato com o banco, onde foi orientada a registrar o fato junto às autoridades policiais para tentar o bloqueio da transação e a eventual recuperação do valor.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que investigará o caso.