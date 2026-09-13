PM intercepta motocicleta furtada e apreende drogas em kitnet no Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena

Um jovem foi detido e uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar na Rua Rio Grande do Sul, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais realizavam patrulhamento pela região quando avistaram dois homens vestidos com moletons pretos empurrando uma motocicleta Honda Titan.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos abandonaram o veículo na rua e fugiram a pé em direções opostas.

Outras equipes foram acionadas para dar suporte nas buscas. Seguindo as marcas de pegadas deixadas na rua de terra, os militares chegaram até o portão entreaberto de um conjunto de kitnets na Rua Ceará.

No local, a equipe encontrou um dos suspeitos, acompanhado de um capacete, um casaco de moletom idêntico ao usado na fuga e uma peça pertencente à motocicleta.

Durante a vistoria no imóvel, os policiais apreenderam porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão e R$ 706,00 em cédulas.

Questionado, o jovem alegou que havia sido chamado pelo comparsa para fazer uma ligação direta na motocicleta porque já havia trabalhado em uma oficina mecânica.

Ele afirmou ainda que o colega disse que o veículo pertencia a um parente e mandou que ambos corressem assim que viram a polícia.

Quanto às drogas e ao dinheiro, o abordado sustentou que os materiais pertenciam ao homem que conseguiu fugir.

O suspeito localizado foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), acompanhado dos entorpecentes, do dinheiro e do veículo recuperado, para a apresentação à autoridade de plantão.

As buscas pelo segundo envolvido seguem em andamento.